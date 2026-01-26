Timvikarier till Hällsboskolan Umeå
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Umeå / Barnskötarjobb / Umeå Visa alla barnskötarjobb i Umeå
2026-01-26
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Umeå i Umeå
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Hällsboskolan i Umeå tar emot elever med grav språkstörning. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation. Vi har undervisning för elever från förskoleklass till och med årskurs 10. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Vi erbjuder boenden för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan. Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Hällsboskolan från förskoleklass till årskurs 10. Det kan till exempel uppstå behov av vikarie som elevassistent, lärare, fritidspersonal eller som boende personal.
Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbjuds dig.
• Du dokumenterar när det är aktuellt i den verksamhet som du har ansvarat för under dagen och återkopplar till ordinarie lärare.
• Du är delaktig i att en trygg lärandemiljö skapas.
• Du anpassar och utformar ditt arbete i överensstämmelse med de underlag som ordinarie personal delgivit.
• Du samverkar med kollegor när det finns behov av stöd.
• Du har ett nära samarbete med kollegor och deltar aktivt i skolans kontakter med samhället i övrigt.
• Du bidrar till skolans utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som elevassistent och resursfunktion i skolverksamhet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Pedagogisk utbildning t.ex. lärare, fritidspedagog, barn- och fritidsprogrammet.
• Erfarenhet av arbete med barn med språkstörning.
• Erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd.
• Erfarenhet av arbete med barn med neuropsykiatriska funktionshinder.
• Erfarenhet av arbete som lärare.
• Erfarenhet av arbete som fritidspedagog.
• Erfarenhet av arbete som elevassistent.
• Erfarenhet med AKK
• Erfarenhet att använda IT och media i verksamhetenDina personliga egenskaper
Du kan välja alternativa, anpassade och kompletterande pedagogiska strategier utifrån barns behov och förutsättningar på grupp- och individnivå. Du är flexibel i ditt arbetssätt, lösningsorienterad och har vana av samarbete i arbetslag kring barngrupper. Ditt förhållningssätt till elever präglas av ett lågaffektivt bemötande. Själv och tillsammans med andra medverkar du till att skapa en trygg och tillitsfull miljö som grundar sig på ömsesidig respekt och goda relationer. Du har personlig mognad, integritet och är initiativtagande. Du har en god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga.
Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/23". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745) Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Umeå Kontakt
Administrativ chef
Linda Wallgren linda.wallgren@spsm.se 072-545 31 35 Jobbnummer
9705765