Timvikarier till den kommunala hemtjänsten
Vad vi gör och vill
Verksamheten bedriver kommunal hemtjänst som ger service till kunder i hela Tyresö kommun.
Vi har vår lokal på Bollmoravägen 28D intill Tyresö centrum.
Hemtjänstens uppdrag är att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet och att utifrån biståndsbeslut tillgodose kundens individuella behov av personlig omvårdnad och service dygnet runt.
Verksamheten, som består av leds av en verksamhetschef och sex enhetschefer. Vi strävar efter att varje medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid.
Tyresö kommun är en Silviacertifierad kommun och samtliga medarbetare genomgår individuell utbildning som hålls av Silviahemmet och bekostas av arbetsgivaren.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa våra kunder i sina hem med planerade hemtjänstinsatser utifrån biståndsbeslut.
Arbetet omfattar omvårdnad och service av personer med varierande behov. Det innebär att du arbetar aktivt för att skapa trygga relationer som grundar sig på tillit och individanpassade samordnade hemtjänstinsatser.
Tjänsterna avser timanställning vid behov och vi ser gärna att du kan arbeta en större del av sommaren. Vi söker timvikarier som kan arbeta dag & kväll, eller natt.
Vem är du?
Du är öppen och nyfiken på att pröva vård och omsorgsarbete, eller har redan erfarenhet av det. B-körkort är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Med det menar vi ett professionellt bemötande mot våra kunder, god samarbetsförmåga, att kunna arbeta självständigt och att kunna fatta snabba beslut då detta krävs i rollen.
Arbetet är omväxlande och ställer krav på flexibilitet. Du bör vara datakunnig och behärska det svenska språket då vi för daglig social dokumentation.
Du är självständig, kan lösa problem, har god samarbetsförmåga, är kreativ och har en personlig mognad.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 12 december 2025. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl: hemtjanst@tyreso.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!
Äldre- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar omsorg om äldre människor och personer med funktionsnedsättning. I ansvarsområdet ingår även den kommunala hälso- och sjukvården.
Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället - och dina medmänniskor.
