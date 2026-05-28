Textilslöjdslärare för vikariat till Vingåkers kommun
I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.
Slottsskolan 7-9 är Vingåkers enda högstadieskola och ligger centralt i kommunen. Skolan har cirka 230 elever fördelade på fyra klasser per årskurs samt särskilda undervisningsgrupper. Vi arbetar i tre arbetslag bestående av engagerade lärare, speciallärare och elevassistenter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande och utveckling.
Skolan invigdes i januari 2020 och är byggd för att möta både elevernas och lärarnas behov. Här finns moderna lokaler med smarta tekniska lösningar som främjar ett innovativt och effektivt lärande. Varje lokal och ämnesutrymme är anpassat efter ämnets specifika behov, vilket ger dig som lärare de bästa förutsättningarna för att genomföra din undervisning.
Arbetsuppgifter
Som lärare på Slottsskolan 7-9 får du vara en del av ett dynamiskt arbetslag där undervisningen ständigt utvecklas genom kollegialt lärande. Vi arbetar både inom ämnet och över ämnesgränser för att förbättra våra arbetssätt. I ditt uppdrag ingår också mentorskap för en grupp elever tillsammans med en kollega.
Vi söker nu en lärare i textilslöjd som vill vara med och utveckla undervisningen på vår skola. Vi arbetar elevcentrerat och idédrivet för att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sitt lärande.
Som textilslöjdslärare kommer du att:
* Planera, genomföra och utvärdera din undervisning.
* Stötta och inspirera eleverna i ämnet för att utveckla deras kunskaper inom hantverk.
* Hjälpa eleverna att förstå sambandet mellan teoretiska och praktiska moment i ämnet.
* Arbeta i moderna och välutrustade lokaler med senaste tekniken för att stödja elevernas utveckling.
Tillsammans med dina kollegor kommer du att utveckla och anpassa undervisningen för att säkerställa att alla elever når sina mål. Du kommer att leda det pedagogiska arbetet i enlighet med läroplanens riktlinjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i textilslöjd på högstadienivå.
* Har aktuell arbetslivserfarenhet från undervisning på högstadiet.
* Har förmåga att skapa en trygg och respektfull lärandemiljö, där elever känner sig delaktiga och motiverade att utvecklas.
* Är engagerad, lyhörd och har en god förmåga att anpassa din undervisning efter elevernas individuella behov och förutsättningar.
Som person ser vi att du har en positiv inställning och är lösningsorienterad, med förmåga att se möjligheter även i utmanande situationer. Du är öppen för feedback och reflektion för att kontinuerligt utvecklas som pedagog.
Att skapa meningsfulla relationer och bygga förtroende med eleverna är en naturlig del av hur du är som person och du följer upp och utvärderar undervisningens kvalitet baserat på elevernas resultat och forskningsbaserade metoder. Vi värdesätter personlig lämplighet högt, och ser gärna att du är en engagerad och ansvarstagande pedagog som trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv och utvecklande arbetsmiljö för både elever och kollegor.
För att arbeta med ungdomar krävs ett utdrag från belastningsregistret utan anmärkning. Tjänsten är tillgänglig under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen till Slottsskolan 7-9, tillsammans bygger vi framtidstro!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/52".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vingåkers kommun
643 80 VINGÅKER Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0151-19100
