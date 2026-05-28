Aktivitet- och samverkanskoordinator
2026-05-28
Vi söker en engagerad och relationsskapande Aktivitet-och samverkanskoordinator till Habo kommun.
Du får en viktig roll i arbetet med att stärka social gemenskap, förebygga ohälsa och minska ofrivillig ensamhet hos äldre och personer inom funktionshinderområdet.
Arbetet sker främst på Träffpunkt Habo, men även i andra miljöer i kommunen, i samverkan med föreningsliv och civilsamhälle samt genom uppsökande arbete som kan innefatta hembesök. Kvällsarbete kan förekomma i samband med aktiviteter och samverkan.
Din närmsta kollega kommer vara en anhörigsamordnare och du kommer också tillhöra en enhet med 8 socialsekreterare samt en enhetschef.
Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär mycket eget ansvar och självständigt arbete. Som Aktivitet-och samverkanskoordinator har du en varierad roll där arbetsuppgifterna kan förändras över tid utifrån verksamhetens och individernas behov. Du förväntas självständigt planera, strukturera och driva arbetet framåt samt bidra till att utveckla nya arbetssätt och arbetsmodeller inom verksamheten. Tjänsten innefattar bland annat:
* Förebyggande socialt arbete inom äldre- och funktionshinderområdet
* Skapa och genomföra aktiviteter på Träffpunkt Habo och andra arenor
* Uppsökande arbete och stödjande insatser, inklusive hembesök
* Samordna frivilliga och utveckla väntjänst
* Bygga och stärka samverkan med föreningar, civilsamhälle och kommunala verksamheter
* Genomföra hälsosamtal och lotsa vidare vid behov
* Arbeta med information och kommunikation kring verksamheten
Vi erbjuder
* Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors vardag
* Stor frihet att påverka och utveckla arbetssätt
* En varierad roll med både möten, aktiviteter och utvecklingsarbete
* Engagerade kollegor och stark samverkan i kommunen
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg, driven, initiativrik och har ett stort engagemang för människor. Du är utåtriktad, kommunikativ och trivs med att arbeta självständigt under eget ansvar. Du har god förmåga att skapa och utveckla relationer samt samverka med olika aktörer och tycker om att samarbeta med andra kollegor i kommunen, frivilliga och andra verksamheter.
Du arbetar strukturerat och effektivt samtidigt som du har förmåga att se helheten och anpassa arbetet efter människors olika behov. Vi söker dig som ser möjligheter, vågar prova nya arbetssätt och har en vilja att utvecklas tillsammans med verksamheten.

Kvalifikationer
* Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
* God förmåga att skapa och utveckla relationer samt samverka med olika aktörer
Meriterande
* Erfarenhet av socialt arbete, äldre- eller funktionshinderområdet
* Erfarenhet av uppsökande arbete eller arbete i människors hemmiljö
* Erfarenhet av samordning, frivilligverksamhet eller nätverk
* Erfarenhet av att planera och leda sociala eller hälsofrämjande aktiviteter
* Erfarenhet av samverkan med föreningsliv och civilsamhälle
* Erfarenhet av kommunikation och informationsarbete
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tjänsten är dagtid men kvällsarbete kan förekomma.
Urval sker löpande.
I Habo kommun får du vara med och forma både vardag och framtid i en organisation där engagemang, närhet och ansvar gör skillnad på riktigt.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra med det du är bra på. Vi har en stark gemenskap där vi samarbetar över gränser och delar ansvaret för kommunens utveckling.
Som medarbetare hos oss får du ta del av en rad olika förmåner - vissa stärker din trygghet, andra gör vardagen lite bättre.
Läs mer om våra förmåner på habokommun.se/formaner
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-418".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Habo kommun
(org.nr 212000-1611)
Box 212 (visa karta
)
566 24 HABO Arbetsplats
Habo kommun, Socialförvaltningen
Enhetschef
Klara Lindsten klara.lindsten@habokommun.se 036-442 83 51
