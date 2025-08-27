Timvikarier till daglig verksamhet
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.Om tjänsten
Vi söker nu efter timvikarier som vill arbeta på vår dagliga verksamhet.
Du kommer att arbeta utifrån metoderna; Lågaffektivt bemötande, AKK samt tydliggörande pedagogik. Det är viktigt att du har erfarenhet och kunskap att hantera utmanande situationer/beteenden.
Du kommer att arbeta dagtid 7.30-16.
Vi söker dig som:
- Har arbetslivserfarenhet eller kunskap om att arbeta med personer som har utvecklingsstörning och autism.
- Vi ser gärna att du har en utbildning till stödassistent eller undersköterska.
- Som person tycker du om att arbeta i team, tålmodig och tar ansvar för din uppgift. Vi värdesätter att du är positiv i ditt bemötande och ser möjligheter till utveckling. Att du är med och bidrar till ett bra samarbete med kollegor ser vi som en självklarhet då det är ett måste för att skapa en bra daglig verksamhet.
- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Innan anställning ska ett godkänt registerutdrag uppvisas.
Vi kommer att kalla kontinuerligt till intervju så varmt välkommen redan idag med din ansökan.
Det här får du hos oss
- Nära ledarskap.
- Pedagogisk handledning och vägledning.
- Friskvårdsbidrag.
- Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Vill du veta mer om våra verksamheter och hur vi jobbar?
Läs mer på vår hemsida https://betaniahemmet.se/ Ersättning
Timlön, individuell lönesättning
