Timvikarier till Birgittaskolan och Åsbackaskolan
2025-12-20
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Birgittaskolan i Örebro har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till och med årskurs 10. Våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Vi erbjuder boende för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan.
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Birgittaskolan och på Åsbackaskolan samt fritids. Det kan till exempel uppstå behov av vikarie som elevassistent eller som lärare. Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbjuds dig. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är flexibel och har förmåga att kunna ta initiativ
• har erfarenhet av arbete med elever som är döva eller som har en hörselnedsättning
• kan svenskt teckenspråk
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att möta andra kulturer
• erfarenhet av att arbeta med barn med NPF
• erfarenhet av att arbeta med elever som är dövblinda
IT-kunskaper
Vi har tillgång till interaktiva skrivtavlor i alla klassrum, så erfarenhet och kunskap i att hantera sådana hjälpmedel är meriterande.
Vi värdesätter att du:
• är självständig
• är bra på relationsskapande
• har en hög samarbetsförmåga
• har omdöme och
• är strukturerad.
ÖVRIGT
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2025/1221". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745) Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Birgittaskolan Kontakt
Rektor, Birgitta-och Åsbackaskolan
Roger Holmström roger.holmstrom@spsm.se 070-647 55 40 Jobbnummer
