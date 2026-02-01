Timvikarier till anpassad skola
Gävle kommun, Bemanning- och rekryteringsenheten / Barnskötarjobb / Gävle Visa alla barnskötarjobb i Gävle
2026-02-01
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Bemanning- och rekryteringsenheten i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-01Arbetsuppgifter
Som timanställd inom sektor Utbildning Gävle får du en varierande arbetsplats där du arbetar med barn och ungdomar, inom anpassade skolor.
Arbetstiderna som timvikarie kan variera från dag till dag då du som timvikarie arbetar när verksamheten har ett behov. Vissa veckor kan du få jobba mycket medan andra veckor kan det vara något mindre. Vi ser att du ska kunna vara tillgänglig för att arbeta minst 50% av en heltid. Ju mer du kan jobba med oss, desto bättre.
Att arbeta som timvikarie inom anpassade skolor kräver stor flexibilitet då du ofta får dina exakta arbetstider samma dag som du ska arbeta. Du behöver vara beredd på att kunna åka till anpassade skolor i hela Gävle kommun, men vi kommer att arbeta utifrån att få så hög grad av kontinuitet som möjligt och du kommer primärt att arbeta på ett mindre antal anpassade skolor.
Som timanställd stöttar du framförallt vid ordinarie personals frånvaro men också vid tillfälligt hög arbetsbelastning. Du rycker ut när du behövs och du får chansen att jobba med varierande uppgifter på olika enheter.Kvalifikationer
För att arbeta som elevassistent inom anpassad skola behöver du kunna ge stöd till en eller flera elever för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det kan handla om att stötta en elev med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, psykosociala utmaningar eller olika typer av funktionsnedsättningar. Du kan även behöva hjälpa till med praktiska moment under skoldagen, ge struktur och förutsägbarhet samt anpassa aktiviteter så att eleven kan delta utifrån sina förmågor.
Vi söker dig som har:
* fullgjord gymnasieexamen eller motsvarande utbildning
* goda språkkunskaper i svenska
* möjlighet att arbeta minst 50 %
Det är meriterande för tjänsten om du har en pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten, samt yrkeserfarenhet av arbete med barn och unga med funktionsnedsättning och funktionsvariationer.
För att lyckas i rollen är du:
* Trygg: du skapar lugn och stabilitet för eleverna och är en vuxen som de kan känna förtroende för
* Relationsskapande: du har lätt för att bygga positiva och tillitsfulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
* Coachande: du uppmuntrar, motiverar och stöttar eleverna i deras utveckling utifrån deras individuella förutsättningar.
ÖVRIGT
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om hur vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300474". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Bemanning- och rekryteringsenheten Kontakt
Bemanning- och rekryteringsenheten rekrytering@gavle.se Jobbnummer
9715743