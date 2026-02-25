Timvikarier med CE-körkort sökes
Lbc - Frakt i Värmland AB / Maskinförarjobb / Karlstad Visa alla maskinförarjobb i Karlstad
2026-02-25
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lbc - Frakt i Värmland AB i Karlstad
, Hammarö
, Grums
eller i hela Sverige
LBC Frakt i Värmland är företaget med hållbarhet i fokus. Vi vill erbjuda en hållbar karriär och omställningen till miljövänliga transporter är en hjärtefråga för oss.
Företaget ägs av ett fyrtiotal åkerier och tillsammans med dem och våra dotterbolag är vi drygt 400 medarbetare.
Om Tidningstransporter i Karlstad AB
Tidningstransporter är ett av LBC Frakts större medlemsåkerier och startade år 1960. Vi har under alla år varit specialiserade på tidningsdistribution och ansvarar för transporten av alla morgontidningar i Värmland - från tryckeri till tidningsbud. Utöver tidningar transporterar vi även styckegods till Dalsland, Värmland, Närke och Skaraborg.
Vi rullar i Mellansverige, dag som natt, året om och vi är ett glatt gäng på cirka 20 anställda. Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Vi söker dig som vill köra styckegods dagtid i Värmland och Dalsland. Kvalifikationer
I jobbet har du daglig kontakt med kunder, arbetskompisar och trafikledning. För att trivas i rollen behöver du vara social, ordningsam och serviceinriktad. Eftersom arbetspassen börjar tidigt är det bra om du är morgonpigg.
Nedanstående kvalifikationer är ett krav:
Körkort CE
Yrkeskompetensbevis (YKB)
Digitalt färdskrivarkort
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
Grundläggande datakunskaper eftersom vi använder handdatorer i arbetet
Meriterande:
Truckkort
ADR-intyg
Mer om tjänsten
Anställning: Timvikariat
Lön: Enligt avtal
Placeringsort: KarlstadSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-03-23
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Ansökan görs i vårt rekryteringsverktyg och tas ej emot via e-post.Kontaktuppgifter för detta jobb
Eventuella frågor om tjänsten besvaras av Ulf Lundgren på 070-509 11 59 eller tidningstransport@gmail.com
.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all extern hjälp med rekrytering och annonsering av tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7291569-1862005". Arbetsgivare Lbc - Frakt i Värmland AB
(org.nr 556478-0293), https://lbcfrakt-1706533992.teamtailor.com
LBC - Frakt i Värmland AB (visa karta
)
652 21 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LBC Frakt Jobbnummer
9764154