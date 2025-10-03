Timvikarier inom Vård och omsorg
Motala kommun, GPS Vikarieanskaffning och rekrytering / Undersköterskejobb / Motala Visa alla undersköterskejobb i Motala
2025-10-03
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, GPS Vikarieanskaffning och rekrytering i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Gemensam personal- och schemaförsörjning består av tre enheter; Schema och Planering, Vikarie och Rekrytering samt Resurs och Administration vilka ansvarar för att ge stöd till större delen av socialförvaltningen. Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Inom LSS och socialpsykiatri samt Äldreomsorg får du arbeta med att göra skillnad och hjälpa personer i deras vardag.
Här kan du få arbeta inom särskilt boende, hemtjänst, serviceboende, gruppbostad, personlig assistans, korttidsvistelse för barn och ungdomar, daglig verksamhet, avlösarservice och ledsagarservice. Var du kan få arbeta beror på din kompetens.
Du får stötta och hjälpa brukare/kunder/hyresgäster. Arbetsuppgifter som förekommer är hushållssysslor, matlagning, personlig omvårdnad, verbal stöttning, läkemedelshantering, dokumentation och sociala aktiviteter mm.
Som timanställd inom Vård och omsorg arbetar du vid behov och lägger din egen tillgänglighet i vårat vikariehanteringssystem TimePool.
Vi behöver dig som kan arbeta dag, kväll, natt och helg.
Du behöver kunna uppvisa pass/nationellt identitetskort (körkort är inte en giltig identitetshandling) samt eventuellt arbetstillstånd.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har fyllt 18 år
* Kan uttrycka dig väl i både tal och skrift i svenska språket (lägst nivå SFI D)
* Är flexibel och anpassningsbar
* Är lugn och trygg i dig själv
* Tar egna initiativ, eget ansvar och kan följa en struktur
* Vill ha omväxlande arbetsuppgifter
För oss är det viktigt med ett gott och respektfullt bemötande både gentemot kollegor och brukare/kund/hyresgäst.
Vi ser det som meriterande om du har en god datavana samt erfarenhet av dokumentation, kan cykla, har körkort B och tillgång till egen bil. Samt en relevant fullgjord eller pågående utbildning eller tidigare erfarenhet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279591". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun, GPS Vikarieanskaffning och rekrytering Kontakt
Enhetschef Vikarieanskaffning och rekrytering
Jasmina Ferizovic jasmina.ferizovic@motala.se 0141-22 24 55 Jobbnummer
9538385