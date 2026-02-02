Timvikarie Welandersborgs skola/Kvarnbackaskolan
2026-02-02
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, anpassad grundskola och elevhälsa. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, öppen förskola och kommunens kostenhet. Förvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.
Welandersborgs skola är en enparallellig F-6 grundskola med ca 140 elever. Skolan är placerad strax utanför Björnlunda samhälle. Busshållplats finns precis utanför skolan med kommunikation till Gnesta eller Flen.
Kvarnbackaskolan är en F-6 grundskola med cirka 60 elever i åldersintegrerade klasser. Skolan är placerad i Stjärnhov. Busstation finns med gångavstånd med kommunikation till Gnesta eller Flen.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Vikarie för lärare, fritidspersonal eller båda. I rollen som vikarie ingår undervisning enligt ordinarie pedagogs planering, närvaro-/frånvarorapportering samt allmän tillsyn. Vid arbete inom fritidshemmet ingår även rastaktiviteter såväl inomhus som utomhus.Kvalifikationer
Du som söker har en gymnasieexamen. Du bör kunna ställa upp med kort varsel när så behövs. Det är viktigt att du känner dig bekväm med att ensam leda klasser i arbete. Som person är du nyfiken och flexibel och har lätt för att samarbeta med både elever och personal. Att du är punktlig är ett krav. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av arbete inom skola. Innan anställningen påbörjas ska du ha uppvisat ett utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
