Timvikarie till Stenungsund Arena - badvärd
Stenungsunds kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Stenungsund Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Stenungsund
2025-10-06
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Till verksamhetsområde Arenan i Stenungsund kommun söker vi nu badvärdar för timanställning.Som timvikarie innebär det att du med kort varsel kan bli bokad samma dag för att ersätta ordinarie personal. Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och utvecklande. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar eftersom du själv styr dina arbetstider och arbetsdagar.Du styr själv när du vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar du vill arbeta i ett program som heter Time Care Pool. I programmet har du också möjligheten att se vilka pass som ligger lediga framåt och intresseanmäla dig på dessa.Som badvärd kommer du att arbeta i ett lag med varierande arbetsuppgifter såsom uppsökande och aktiv badbevakning, lokalvård, vattengymnastik och kassaarbete. Du arbetar i en arbetsmiljö som delvis är fysiskt krävande. Arbetstiden är förlagd på dagtid, kvällar samt helger.Kvalifikationer
Badvärd:* Måste du fyllt 18 år* Goda kunskaper i svenska både tal och skrift* God datorvana* Krav på kunskapsbevis Guldbojen. Innehar man inte detta kunskapsbevis är man välkommen till Stenungsund Arena där det finns möjlighet att införskaffa sig detta.* Utdrag ur belastningsregistrethttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
ser gärna att du har arbetat i simhall tidigare eller har erfarenheter inom liknande serviceyrken. Det är meriterande att du har kunskaper inom livräddning (HLR samt första hjälpen), har simlärarutbildning eller simlärarassistentutbildning.Vi ser även att du som till oss på Stenungsund Arena sprider härlig energi omkring dig och bidrar till ett roligt och positivt arbetsklimat. Du har en naturlig känsla för service med kunden i fokus. Du är flexibel och har lätt för att se lösningar på en utmaning. Vidare är du driven och initiativtagande och vill tillsammans med dina kollegor ta verksamheten framåt.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
