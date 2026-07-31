Utbildningsanställning VUB Intensivvårdssjuksköterska, Falun och Mora
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-07-31
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Som intensivvårdssjuksköterska vårdar du patienter i alla åldrar som är kritiskt sjuka med svikt i ett eller flera organ. Den moderna intensivvården handlar om att förbygga och behandla redan uppkommen svikt. Både Falun och Mora är allmänna intensivvårdsavdelningar vilket innebär att de vårdar patienter tillhörande samtliga kliniker på respektive lasarett. I arbetsuppgifterna ingår att handlägga, utföra och utvärdera ordinerade medicinska åtgärder. Du arbetar med monitorering och handhavande av avancerad medicinteknisk utrustning och läkemedel. Utifrån patientens individuella omvårdnadsbehov ska du identifiera, bedöma, utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder. Vidare ansvarar du som intensivvårdssjuksköterska för att skapa en god vårdmiljö som främjar patientens och närståendes psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Nu kan vi erbjuda dig som är sjuksköterska möjlighet att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom intensivvård samtidigt som du får behålla din grundlön under studietiden. Anställningen kallas utbildningsanställning och är en tillsvidareanställning på heltid med placering på IVA i Falun eller IVA Mora. Utbildningarna startar under vårterminen 2027. Vi har samarbete med Högskolan Gävle som erbjuder utbildningen med Campus Dalarna.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inkl 15 hp examensarbete eller motsvarande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från att ha arbetat i några år som sjuksköterska. Du ska vara flexibel och stabil med god förmåga att hantera stress. Som intensivvårdssjuksköterska jobbar du proaktivt dvs ligger steget före, har handlingsberedskap för oväntade situationer. Du bör ha lätt att samarbeta med andra yrkeskategorier då arbetet kring patienten sker i team.
Du erhåller en tillsvidareanställning som sjuksköterska på IVA i Falun eller IVA i Mora. Under terminstiderna har du en utbildningsanställning med grundlön som sjuksköterska. Antalet platser till utbildningsanställning beslutas efter ansökningstidens utgång.
Bifoga följande i din ansökan:
kopia av betyg och legitimation som styrker förkunskapskraven
personligt brev som beskriver varför du är intresserad av att studera till specialistsjuksköterska, vad du tänker om att studera på avancerad nivå, samt hur du tänker dig att den kommande yrkesrollen blir
rekommendationsbrev från din nuvarande chef
två arbetsgivarföreträdare för referenser
Observera att du också måste ansöka till utbildningen via https://www.antagning.se.
Region Dalarna har samarbete med Högskolan Gävle. Därför ser vi gärna att du söker utbildning där i första hand, för att vara garanterad den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i Region Dalarna. Det är fullt möjligt att ansöka till annat utbildningsinstitut men VUF plats kan då ej garanteras i regionen.
Utbildningsanställningarna erbjuds under förutsättning att erforderliga beslut fattas kring finansiering.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden
Välkommen med din ansökan!
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:644". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Avdelningschef Mora
Kajsa Landin Kajsa.Landin@regiondalarna.se 0250-493399 Jobbnummer
10017420