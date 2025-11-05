Timvikarie till hemtjänst
2025-11-05
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Vill du vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för våra äldre?
Vi söker nu engagerade timvikarier till hemtjänsten Hillerstorp. Hos oss får du vara en del av ett härligt team och bidra till en högkvalitativ omsorg för våra äldre.Dina arbetsuppgifter
• Stödja och hjälpa våra äldre i deras dagliga liv.
• Utföra enklare omvårdnadsuppgifter och ge personlig omsorg.
• Skapa en trygg och stimulerande miljö för de äldre.
• Delta i sociala aktiviteter och ge ett positivt bemötande.
• Delegerade arbetsuppgifter kan förekomma, som att dela läkemedel.Kvalifikationer
Du behöver ha ett genuint intresse för att arbeta med äldre människor.
Du är ansvarsfull, omtänksam och har en god förmåga att samarbeta.
Du får gärna ha erfarenhet från äldreomsorg eller liknande arbete (meriterande, men inte krav).
Du är flexibel och har ett gott bemötande.
I hemtjänsten Hillerstorp behöver du ha giltig körkort för att kunna utföra arbetsuppgifterna.
Oavsett erfarenhet och utbildning är den personliga lämpligheten viktig.
Erfarenhet inom vård och omsorg är önskvärd, men ej ett krav.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb".
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Kontakt
Enhetschef
Melisa Nezirevic melisa.nezirevic@gnosjo.se 0370-33 13 63 Jobbnummer
