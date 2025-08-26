Timvikarie till Gnesta Hemtjänst
2025-08-26
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
Visa alla jobb hos Gnesta kommun, Socialförvaltningen i Gnesta
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Daglig vård och omsorg av de äldre, till exempel av - och påklädning, personlig hygien, medicinering, måltider och social samvaro. I arbete har du också kontakt med anhöriga och sjukvårdspersonalen samt utför social dokumentation.
Inom hemtjänsten innebär det även inköp och ledsagning vid exempelvis läkarbesök.Kvalifikationer
Vi värdesätter lämplig omvårdnadsutbildning- gärna undersköterska-men viktigaste är att du har en fantastisk förmåga att ge människor stöd och hjälp och att du är genuint omtänksam, engagerad och ansvarstagande i ditt arbete. Du måste vara 18 år fyllda. Eftersom social dokumentation ingår i arbete är datakunskap nödvändig.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1381926". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta kommun
(org.nr 212000-2965) Arbetsplats
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef Ekhagen och Björnlunda hemtjänst
Monica Petersson monica.petersson@gnesta.se 0158-275 300 Jobbnummer
9475276