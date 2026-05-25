Kvalitetsingenjör hos Lantmännen Cerealia i Järna
2026-05-25
Vill du bidra till trygg och hållbar livsmedelsproduktion? Sök tjänsten som kvalitetsingenjör hos Lantmännen Cerealia i Järna!
Hos Lantmännen Cerealia i Järna får du som kvalitetsingenjör en nyckelroll i kvalitetsarbetet inom livsmedelsproduktion. Du arbetar nära produktionen med att utveckla arbetssätt, driva förbättringar och bidra till en hög och jämn kvalitet hos en av Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter. Här blir du en del av en vardag med tydliga mål, närvarande ledarskap och goda möjligheter att påverka. Kulturen präglas av handlingskraft, helhetssyn och öppenhet, där ansvarstagande, engagemang och samarbete är viktiga delar av framgången. På Lantmännen blir du dessutom en del av en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, med verksamhet genom hela värdekedjan, från jord till bord.Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Hos Lantmännen Cerealia får du ett viktigt uppdrag i ett engagerat team där kvalitet och säkerhet är självklara prioriteringar. Du blir en viktig del av en värderingsstyrd organisation som arbetar aktivt med utveckling, förbättringar och lärande. Rollen ger dig goda möjligheter att växa, både inom Cerealia och i Lantmännens större koncern. Med stöd av en coachande chef får du ta stort eget ansvar i en självständig roll där dina idéer och initiativ kan göra tydlig skillnad. Här värdesätts handlingskraft, helhetssyn och öppenhet i vardagen, med målet att skapa långsiktigt värde för verksamheten. Publiceringsdatum2026-05-25Arbetsuppgifter
Som kvalitetsingenjör kommer du att:
Driva kvalitets- och livsmedelssäkerhetsarbetet i teamet enligt HACCP och BRC-standarder
Utreda reklamationer och interna avvikelser samt leda rotorsaksanalyser och förbättringsarbete
Förvalta och utveckla ledningssystemets rutiner och standarder
Koordinera interna och externa revisioner samt vara kontaktperson för myndigheter och kunder
Utbilda och stötta produktionspersonal och ledare i hygienrutiner och kvalitetskrav
Bidra inom områden som miljö, kemikalier och arbetsmiljö
Stötta i att förankra kvalitetsrutiner och arbetssätt i den dagliga produktionen
Tjänsten är verksamhetsnära och innebär daglig närvaro i produktionen och ett nära samarbete med underhåll, produktion och andra funktioner. Arbetet sker inom en BRC-certifierad verksamhet där du förväntas bidra till att upprätthålla gällande standarder. Du arbetar självständigt i nära samarbete med dina kollegor i kvalitetsteamet.
Du utgår från anläggningen i Järna, Södertälje kommun, och rapporterar till kvalitetschefen. Du blir en del av ett team med tre kvalitetsingenjörer och samarbetar med cirka 100-150 kollegor på siten. Arbetstiden är dagtid med viss flexibilitet. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Eftersom rollen är nära kopplad till den dagliga produktionen är regelbunden närvaro på anläggningen en viktig del av uppdraget. Det innebär att en fungerande vardagslogistik till Järna är en fördel. Som en del av rekryteringsprocessen genomförs även bakgrundskontroll. Start enligt överenskommelse.
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av kvalitetsarbete, med fördel från livsmedels- eller läkemedelsindustrin. Du har eftergymnasial utbildning inom livsmedel, agronomi eller naturvetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet samt har arbetat praktiskt med kvalitetsledningssystem, exempelvis BRC eller liknande. Erfarenhet av HACCP-principer är meriterande.
Svenska och engelska behärskar du obehindrat i både tal och skrift.
Vi tror att du trivs i en roll där du är nära verksamheten och får kombinera analys med praktisk problemlösning. Du är pedagogisk, gillar att samarbeta och har en god förmåga att omsätta krav till tydliga och fungerande arbetssätt. Allt för att bidra till en trygg och kvalitetssäkrad produktion!
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) och specialisterna på TNG Tech. Genom att bredda perspektiven på teknikkompetens hittar de fler ingenjörer, tekniker och chefer som matchar svenska arbetsgivares verksamhet idag och imorgon. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första objektiv bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
Cecilia Lennér 0736790621
