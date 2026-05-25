Grillkock till sommarkrog - säsongsarbete

Årsta Beach Development AB / Kockjobb / Haninge
2026-05-25


Vi söker en duktig och engagerad grillkock till vår sommarrestaurang för säsongsarbete under sommaren.
Arbetet innebär främst grillning och enklare matlagning i ett högt tempo tillsammans med övrig kökspersonal. Vi söker dig som är stresstålig, samarbetsvillig och har känsla för service och kvalitet. Erfarenhet från restaurang eller grill är meriterande.
Anställningen är deltid och vid behov under säsongen. Arbetstider varierar och inkluderar kvällar och helger.
Låter detta intressant är du välkommen att skicka din ansökan med kort presentation och eventuell erfarenhet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: restauranghorsfjarden@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Årsta Beach Development AB (org.nr 556542-2457)
torget 3 (visa karta)
137 97  ÅRSTA HAVSBAD

Arbetsplats
Restaurang Horsfjärden

Kontakt
Pera Milutinovic
restauranghorsfjarden@gmail.com
0708750660

Jobbnummer
9927319

