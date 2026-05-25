Tillväxtchef Kramfors kommun
2026-05-25
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Vill du arbeta med utveckling och skapa tillväxt i vår kommun?
Kommunledningsförvaltningen söker nu en tillväxtchef som blir en nyckelperson i arbetet med att skapa en dynamisk och attraktiv kommun för både invånare och företag. Vi erbjuder en strategiskt viktig roll i en utvecklingsinriktad kommun där du har möjlighet att påverka kommunens framtida utveckling i en inspirerande och samarbetsorienterad arbetsmiljö.
Arbetsuppgifter
Kramfors kommun befinner sig i en intressant utvecklingsfas och som tillväxtchef är ditt uppdrag att ta vara på de möjligheter kommunen har och omsätta dessa i konkreta resultat i linje med politiska mål och beslut. I arbetet ingår att ta fram och implementera strategiska planer för ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling som passar för vår kommun, samt att övervaka och analysera trender och förändringar som påverkar kommunens utveckling.
Du spelar en central roll i att stärka vår konkurrenskraft och attraktivitet samt att främja samverkan mellan olika aktörer inom och utanför kommunen. Du leder fyra avdelningar med var sin avdelningschef:
* Samhällsutveckling
* Miljö- och bygg
* Kultur och fritid (inklusive biblioteksverksamheten)
* Kommunikation och kundtjänst
Du inspirerar till prestation och säkerställer att våra projekt och initiativ är både effektiva och hållbara. Du bygger och underhåller starka samarbeten inom kommunkoncernen, med näringsliv, utbildningsinstitutioner och andra viktiga intressenter.
I uppdraget ingår verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du rapporterar till kommundirektören, ingår i kommundirektörens ledningsgrupp och har tät kontakt med kommunens politiska ledning.
Det här är en roll för dig som vill mer än att förvalta. Du får möjlighet att påverka en hel kommuns utveckling, på riktigt. Vi erbjuder en organisation med korta beslutsvägar, höga ambitioner och ett tydligt fokus framåt. Här finns utrymme att tänka nytt, testa idéer och skapa resultat tillsammans med andra.

Kvalifikationer
Vi söker dig med en högskoleutbildning och/eller dokumenterad kompetens förvärvad på annat sätt. Du har erfarenhet av strategiskt ledarskap, gärna inom offentlig sektor.
Du har en kommunikativ och coachande ledarstil som engagerar och motiverar. Du har lätt för att samarbeta, är serviceinriktad och har ett starkt intresse och engagemang för kommunens utveckling.
Vi fäster mycket stor vikt vid personlig lämplighet och personliga egenskaper.
Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, är ett krav. Flerspråkighet är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327831".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Kramfors kommun
872 80 KRAMFORS
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen
Vision
Stefan Bylund stefan.bylund@kramfors.se 0612-80182
