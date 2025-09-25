Timvikarie till Daglig verksamhet LSS
2025-09-25
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Daglig verksamhet i Ängelholms kommun har 10 verksamheter runtom i Ängelholm.
Personer med funktionsnedsättning som har diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer som i vuxenålder har fått en betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom har rätt till insatsen daglig verksamhet om de är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.
Verksamheterna anpassas individuellt och ska vara meningsfulla, erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap efter intresse och behov samt aktivt medverka till att individen integreras i samhället.
Personalen inom daglig verksamhet handleder deltagare i de dagliga aktiviteter som har till syfte att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning. Inom daglig sysselsättning erbjuds arbetsuppgifter och en sysselsättning med likartade förhållanden som vid ett ordinärt arbete.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som timvikarie i Daglig verksamhet arbetar du nära våra deltagare och bidrar till att stärka deras delaktighet och självständighet. Därför är det viktigt att du har en vilja att stödja deltagarna i deras arbete och sysselsättning och ett genuint intresse för människor överlag.
Du möter många olika deltagare med varierande diagnoser under din arbetsdag. Du kommer vara en viktig del i arbetet med att främja självständighet och delaktighet för deltagarna på sin Dagliga verksamhet och de arbetsuppgifter som finns under dagen. Du kommer att stötta deltagaren i olika moment, så som deras arbete, toalettbesök, måltider och raster. Men även vara med att planera dagen och arbeta med tydliggörande och schema på både individ och grupp nivå.
Din anställning sker inom Funktionsstöd och Daglig verksamhet, vilket innebär att du kan komma att arbeta på flera enheter under olika perioder. Våra olika verksamheter har inriktning så som Musik & teater, Skapande i målning/trä/textil/, tidningsredaktion, företagsarbete, servicegrupper (postrundor & lekplatsstädning), sinnesupplevelser, korgarbete mm.
Då några av våra verksamheter har utagerande deltagare kommer det förekomma arbete med lågaffektivt bemötande.
I samverkan med övriga professioner utvecklar och använder du dig individuellt anpassade, evidensbaserade metoder för att skapa struktur och sammanhang för våra deltagare. Genom ett respektfullt och professionellt bemötande stärker du den enskildes självbestämmande och integritet samt arbetar med tydliggörande pedagogik. Du använder dig av genomförandeplaner som en grund i mötet med deltagarna.Kvalifikationer
Du har adekvat utbildning, t.ex. vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet med inriktning på socialt eller pedagogiskt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har kännedom om LSS lagstiftningen med en värdegrund som vilar på allas lika värde samt Ängelholms kommuns värdeord: Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft.
Det är meriterande med erfarenhet från liknande arbete, eller annat arbete inom LSS verksamheter och du bör ha god förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt, samt ha god datavana.
Vi söker dig som är lugn, stabil och trivs med att hantera komplexa situationer. Du är flexibel och har lätt att ställa om under dagen.
Din personliga lämplighet är nyckeln i arbetet och är därför meriterande i denna rekrytering. Vi söker dig med personlig mognad, hög självinsikt och ett professionellt förhållningssätt. Du är prestigelös och ger goda exempel på hur du är detta i ditt vardagliga arbete. Du har en grundmurad positiv människosyn och har en empatisk förmåga att förstå och stödja individer med olika behov. Du är flexibel och lösningsfokuserad samt att du har en god förmåga att samarbeta.
Vi dokumenterar och gör journalanteckningar i LifeCare och det är en fördel om du har erfarenhet av att dokumentera sedan tidigare.
Rekryteringen sker löpande och utdrag från polisregistret krävs. Då våra verksamheter ligger utspridda i kommunen är det bra om du har körkort och tillgång till bil.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
