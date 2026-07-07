Timvikarie som personlig assistent till Österåker
Evanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Österåker Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Österåker
2026-07-07
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Evanda Assistans jobbar för möjligheten till en personligt anpassad assistans, där individens behov och vilja sätts i första hand.
Vår dröm och vision är ett företag som skapar möjligheter och ett företag som är det självklara valet för assistansberättigade som själva vill styra över och ta ansvar för sin vardag.
Uppdraget Evanda Assistans har är att erbjuda våra kunder möjligheten att förbli så oberoende som möjligt, utifrån vårt engagemang, vår kunskap och erfarenhet.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som timvikarie där du får möjligheten att göra skillnad för en annan människa. Erfarenhet av personlig assistans eller vårdyrket sedan tidigare är meriterande.
I rollen som assistent är det viktigt för dig att stötta och vara den förlängda armen genom att ge det nödvändiga stödet och hjälpen kunden behöver i sin vardag.
Arbetsplatsen är ett hus med tre kunder som bor tillsammans i Österåker. Samtliga 3 kunder har olika behov och har alltid varsin assistent med sig dygnet runt. Vi söker nu en timvikarie som kan hoppa in vid behov och får möjligheten att arbeta med samtliga 3 kunder. Under ett arbetspass ansvarar du som assistent för en kund.
Vi söker assistent som uppfyller följande krav:
• Goda kunskaper i svenska språket
• Ansvarsfullhet och öppenhet för att lära sig nya saker där du anpassar dig efter kundens behov och rutiner
• Du bör visa respekt för att du arbetar i någons hem och därefter kunna vara anpassningsbar efter det
• Vara rökfri, gärna helt tobaksfri Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Evanda Assistans AB
(org.nr 559266-3750)
183 68 TÄBY Kontakt
Kontakt
Fnan Desalegn samordning@evanda.se 0720715580 Jobbnummer
9995019