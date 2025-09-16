Timvikarie: Personlig assistent i Oxie
Omtanken I Skåne AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
Jobba med omtanke - Bli personlig assistent i Oxie
Vill du arbeta hos en man som älskar aktiviteter, kortspel och sport? Kunden är väldigt aktiv och tränar och tävlar mycket. Han har ett stort fotbollsintresse och går ofta på matcher. Kunden och assistenten tar sig till aktiviteterna med färdtjänst.
Vår kund behöver assistans efter en stroke. Han sitter i rullstol men kan gå med trepunktsstöd hemma. Han har epilepsi som ibland visar sig i tysta anfall vilket gör att man måste vara mycket uppmärksam och närvarande.
Det finns mycket humor och värme i uppdraget, men det kan även uppstå en del utmaningar på grund av kundens hjärnskada. Det är väldigt viktigt att man utför alla arbetsuppgifter enligt rutiner och att man är lyhörd för kundens behov och önskemål.
Arbetstider
Vi söker dig som kan hoppa in vid ordinarie personals planerade och akuta frånvaro
Arbetstiderna är förlagda under alla veckans dagar
09:00-21:00
21:00-09:00 med vaken nattPubliceringsdatum2025-09-16Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du gärna:
Har erfarenhet av arbete med personer som har epilepsi.
Har erfarenhet av arbete med personer som haft stroke.
Kan arbeta med ett lågaffektivt bemötande.Övrig information
Du är lyhörd, uppmärksam och närvarande i din roll som assistent.
Du kan följa rutiner och instruktioner noggrant.
Vill du bli en viktig del i någon annans vardag och arbeta i ett företag där omtanke står i fokus? Skicka då in din ansökan med CV och personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Observera att vi inte har möjlighet att besvara alla frågor via telefon eller e-post på grund av sekretess. Mer information om tjänsten och kunden lämnas vid en eventuell anställningsintervju.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller telefon.
Företagsinformation
Vi på Omtanken i Skåne AB erbjuder personlig assistans med personlig service och ett genuint engagemang. Vår utgångspunkt är alltid att brukarens behov och önskemål ska stå i centrum - det är grunden i allt vi gör.
Vi utför personlig assistans med stor respekt för människovärde och personlig integritet. Hos oss möter du det lilla assistansbolaget med stort hjärta, hög tillgänglighet och en närhet som gör skillnad - både för våra brukare och våra medarbetare.
Vår värdegrund:
Vi vill att både brukare och medarbetare ska känna sig sedda, hörda och bekräftade för den de är. Det skapar trygghet, kontinuitet och en assistans av hög kvalitet.
