Timvikarie grundskollärare Parkhemsskolan, Tullinge
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Botkyrka
2025-11-06
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.Publiceringsdatum2025-11-06Beskrivning
Parkhemsskolan i Tullinge söker engagerade och flexibla timvikarier till vår skolverksamhet.
Du behöver kunna planera och genomföra lektioner utifrån läroplanen, du behöver ha ett tydligt ledarskap och kunna bygga goda relationer med eleverna.
Vi erbjuder dig
Parkhemsskolan är en F-5-skola belägen i ett lugnt och naturnära område i Tullinge. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra elever.
- Ett meningsfullt arbete där du bidrar till barns utveckling och lärande.
- Ett välkomnande skola med god stämning och samarbete.
Du som söker till oss
- Har erfarenhet eller utbildning som lärare.
- Är tydlig, strukturerad och flexibel i ditt arbetssätt.
- Har lätt för att skapa goda relationer med både elever och kollegor.
- Är stresstålig och trygg i att hantera olika situationer.
Innan du kan erbjudas anställning behöver du genomföra och klara Botkyrka kommuns språktest. Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som lärare på låg- och mellanstadiet Kvalifikationer
Du ska vara utbildad, under utbildning eller ha erfarenhet av att ha arbetat som lärare.Anställningsvillkor
Du anställs vid varje enskilt tillfälle utifrån behov. Intervjuer sker fortlöpande.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollOm företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PARS/2025:00032". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Lisa Lönnström lisa.lonnstrom@botkyrka.se Jobbnummer
9591760