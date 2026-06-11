Fältsäljare Strömstad / Norra Bohuslän- hållbara lösningar för rent vatten
Jms Vattenrening Aktiebolag / Säljarjobb / Strömstad Visa alla säljarjobb i Strömstad
2026-06-11
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Vill du arbeta med försäljning där du gör affär direkt hos kund, löser konkreta problem och samtidigt bidrar till en mer hållbar vardag?
JMS Vattenrening söker nu fältsäljare med tydligt säljdriv som vill arbeta nära kund, främst inom privathushåll, med snabba avslut och tydlig nytta för kunden.
Placering och distrikt Tjänsten är placerad i aktuellt distrikt Strömstad / Norra Bohuslän. Rollen förutsätter att du är bosatt, stationerad eller har din huvudsakliga arbetsutgångspunkt inom distriktet.
Arbetet kräver regelbunden lokal fysisk närvaro i distriktet för kundbesök, prospektering, uppsökande försäljning, lokala aktiviteter och uppföljning. Rollen är inte en distanstjänst.
Om rollen
Som fältsäljare hos JMS möter du kunder i deras vardag och erbjuder lösningar inom vattenrening. Rollen är tydligt försäljningsorienterad och passar dig som trivs med att ta affärsbeslut tillsammans med kund – på plats.
Du arbetar inom distriktet i ditt närområde, du prospekterar dina egna kontakter med en välbeprövad arbetsmodell och bokar dina egna möten. bokade kundmöten och direktförsäljning.
En normal arbetsdag innebär:
Kundbesök hos privathushåll
Behovsanalys och problemlösning på plats
Presentation av lösningar och avslut direkt hos kund
Uppföljning och dokumentation i enkla system
Det här erbjuder JMS
Ett etablerat bolag med fokus på vatten, miljö och hållbarhet
Produkter som löser verkliga problem för människor i deras hem
En tydligt säljdriven roll med möjlighet till god förtjänst
Fast lön + prestationsbaserad ersättning
Introduktion, stöd och löpande coaching
Förmånsbil och nödvändiga arbetsverktyg
Vem vi söker
Vi söker inte en tekniker som råkar sälja. Vi söker en säljare som gillar problemlösning och kunddialog.
Du:
Har erfarenhet av försäljning, gärna B2C
Trivs med personliga kundmöten och snabba avslut
Är trygg i att ta betalt och fatta beslut tillsammans med kund
Har ett intresse för hållbarhet och lösningar som gör skillnad
Gillar teknik i den mån det hjälper dig att förstå kundens behov
Erfarenhet från direktförsäljning, fältförsäljning eller konsumentnära tjänster är meriterande. Branscherfarenhet inom vatten eller teknik är inget krav.
Viktigt att veta
Rollen innebär arbete ute hos kund större delen av dagen
Resultat, engagemang och kundförtroende värderas högre än formell utbildning
Du behöver vara bekväm med ett tydligt säljtempo
Denna rekrytering är en direktrekrytering av KHR Vattenrening AB som är franchisetagare till JMS Vattenrening Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7877644-2048765". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jms Vattenrening Aktiebolag
(org.nr 556383-4505), https://jmsvattenrening.teamtailor.com
Strömstad (visa karta
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452 31 STRÖMSTAD Arbetsplats
JMS Vattenrening Jobbnummer
9959843