Timanställning Restaurangbiträde till Master Kebab Göteborg

Waka Enterprises AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-02-20


Master Kebab Restaurant söker nu engagerade och serviceinriktade medarbetare till vårt team.
Vi serverar välsmakande döner kebab, nybakad pizza och grillrätter, och vi brinner för hög kvalitet, god service och en trevlig arbetsmiljö.
Restaurangmedarbetare (Heltid / Deltid)
Arbetsuppgifter:
Förberedelse och tillagning av döner kebab, pizza och grillrätter
Ta emot beställningar och ge professionell kundservice
Kassahantering
Säkerställa god hygien och ordning i restaurangen
Stötta teamet under hektiska perioder

Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, punktlig och arbetsvillig
Har positiv inställning och god samarbetsförmåga
Kan arbeta vardagar och helger
Har erfarenhet från restaurangbranschen (meriterande men inget krav)
Trivs i ett högt tempo

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: masterkebab.got@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Waka Enterprises AB (org.nr 559240-8552)

Arbetsplats
Master Kebab

Jobbnummer
9754879

