Timanställning hittegods Sodexo Kalmar

2026-01-13
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Vi söker nu 1 medarbetare till ovanstående uppdrag. Att arbeta hos oss är varierande, utmanande och kräver stort personligt engagemang. Då det i grundbehovet en mindre sysselsättning så passar det kombination med exempelvis studier eller annan sysselsättning.
Du kommer att vara kundens ansikte utåt och ta emot besökare, hantera post, svara i telefon, göra beställningar samt andra arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom hittegods.
Vi arbetar flexibelt och arbetsuppgifterna kan vara varierande. Det är därför viktigt att du är prestigelös, öppen och nyfiken samt ser det som en självklar uppgift att försöka hjälpa alla resenärer.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av:
• Ta emot och dokumentera upphittade föremål
• Matcha inkomna förfrågningar med registrerade föremål
• Kontakta ägare när föremål identifieras
• Bemöta kunder via telefon, e-post och vid disk
• Administrera uppgifter i register och system
• Säkerställa att rutiner och riktlinjer följs
Kvalifikationer/Krav:
• Uttrycka dig väl i svenska och engelska i tal och skrift
• Goda kunskaper i växeltelefoni är meriterande
• Goda kunskaper i Officepaketet med inriktning Excel och WordPubliceringsdatum2026-01-13Dina personliga egenskaper
• Du ska vara social och trivas med att vara en knytpunkt för de anställda
• Du ska ha ett genuint intresse för helhetslösningen kring service
• Du ska känna det utvecklande att få lösa dagliga problem på egen hand
• Du ska vara strukturerad och planerande
• Du har förmågan att lyssna, kommunicera och förstå kundens behov
• Du ska vara positiv och trivas med att arbeta i grupp och mot tydliga mål
• Du delar våra värderingar
Anställningsform och arbetstider:
Tjänsten är en timanställning där man har ett ett pass på 4h varanan lördag. Det kan bli mer på sommaren och vid extra behov.
Har du frågor kontakta Johanna Idensjö på johanna.idensjo@sodexo.com
Din ansökan vill vi ha senast den 2026-02-01
Ansökan kan endast göras via vår hemsida
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
Enligt kollektivavtal med SEKO - timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Kontakt
Gruppledare
johanna Idensjo johanna.idensjo@sodexo.com 0765023048 Jobbnummer
9680702