Timanställning Förskola

2025-10-29
Bullret är ett föräldrakooperativ med en liten barngrupp på cirka 15 barn i åldrarna 1-5 år.
Förskolan ligger i utkanten av samhället Östad i Bullaren, nära skog och sjö. På Bullret arbetar föräldrar och personal tillsammans för att våra barn ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
Vi söker nu en eller fler barnskötare som kan gå in i vårt nuvarande arbetslag som timvikarie vid sjukdom eller ledighet. Vi söker dig som vill arbeta i grupp, se barnens behov, är ansvarstagande och flexibel.
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor.
Viktigt med personlig lämplighet.
Om tjänsten
Som vikarie hos oss arbetar du tillsammans med våra ordinarie pedagoger i det dagliga arbetet med barnen. Dina uppgifter varierar beroende på behov, men kan inkludera:
Deltagande i lek, utflykter och pedagogiska aktiviteter.
Hjälp vid måltider, vila och påklädning.
Stöd i att skapa trygghet och glädje i barngruppen.
Följa rutiner och bidra till en god arbetsmiljö.
Vi söker dig som
Har ett varmt och respektfullt bemötande mot barn.
Är flexibel, ansvarstagande och har lätt för samarbete.
Trivs med att vara utomhus i alla väder.
Har erfarenhet av barn (förskola, fritids, familjedaghem etc.) - utbildning som barnskötare eller förskollärare är meriterande men inget krav.
Med Vänliga Hälsningar
Kristel Detlefsen, Rektor Bullret, Föräldrakooperativet i Bullaren
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: Rektor@Bullret.se

Arbetsgivare: Bullret, Bullarens Föräldrakooperativa Förskola
Villavägen 20
)
457 51 BULLAREN
Bullret Bullarens Föräldrakooperativa Förskola Jobbnummer
9580121