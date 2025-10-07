Timanställda stödassistenter till gruppbostäder, Solna Stad
2025-10-07
Vill du vara med och bidra till att vi blir Solnas bästa gruppbostäder? Vi söker nu dig som vill arbeta som timanställd stödassistent hos oss! Hos oss får du vara en del av ett meningsfullt arbete och får chansen att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra boende.Publiceringsdatum2025-10-07Om företaget
Humaniora vård och omsorg är den kommunala utföraren i Solna Stad. Vi ansvarar bland annat för gruppbostäder enligt LSS. Målgruppen för verksamheten är vuxna personer inom personkrets 1 LSS.
Vårt erbjudande
- Ett meningsfullt arbete där vi tillsammans gör vårt bästa för att skapa en meningsfull vardag för våra brukare.
- God och gedigen introduktion.
- Närvarande ledarskap.
- Fantastiska kollegor som ger stor arbetsglädje.
- Goda kommunikationsmöjligheter med närhet till tunnelbana, tvärbana, pendeltåg och bussar.
Vad innebär arbetet?
Som stödassistent är ditt främsta uppdrag att arbeta med de som bor på boendet, individuellt med var och en, som medför att varje individ känner sig delaktig och självständig i sitt liv. Detta gör du genom att arbeta metodiskt utifrån lågaffektivt bemötande och alternativ kompletterande kommunikation (AKK).
Varje individ har en genomförandeplan som beskriver hur individen behöver få sitt stöd från dig som ska ge stödet. Som stödassistent ingår bland annat arbetsuppgifter såsom städ och tvätt, delegerade HSL-uppgifter såsom medicinhantering, matlagning, personlig omvårdnad, stöd i matsituationer, ledsagning under resor och fritidsaktiviteter såsom bad, träning och musik. Till arbetsuppgifterna ingår även administrativa arbetsuppgifter såsom att skriva journalanteckningar i enskilds journal och boka färdtjänst.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- en slutförd utbildning från barn-och fritidsprogrammet eller en slutförd utbildning som undersköterska
- erfarenhet av arbete på boenden enligt LSS
- en god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig väl i båda tal och skrift på svenska
- god datorvana och är snabblärd i nya program.
Det är meriterande om du har
- erfarenhet av metodarbete såsom lågaffektivt bemötande, alternativ och kompletterande kommunikation och annan tydliggörande pedagogik
- andra utbildningar inom vård- och omsorg eller socialarbete .
Som person är du stabil, självgående och tycker om att arbeta relationsskapande. Du genomför ditt arbete med stor omtanke och upplevs som en trygg person. I rollen som stödassistent är det viktigt att vara empatisk, flexibel samt ha en god kommunikationsförmåga. Du behöver kunna ta initiativ, vara lösningsorienterad och jobba bra i grupp och tycka om att samarbeta med dina kollegor.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med tillträde enligt överenskommelse. Arbetet är förlagt både dag, kväll och vakna nätter under veckans alla dagar vilket innebär att helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2025.
Vid frågor kring tjänsten kontakta verksamhetschef Amina Noor på amina.noor@solna.se
eller 08-746 14 23.
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Bifoga utbildningsbevis på relevant slutförd utbildning i din ansökan.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för äldreomsorgen samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Verksamheten drivs genom privata entreprenörer eller i Solna stads regi och vår uppgift är att hjälpa människor till ett tryggt, självständigt och värdigt liv.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Omvårdnadsförvaltningen, Humaniora vård & omsorg, LSS gruppbostäder Kontakt
Amina Noor amina.noor@solna.se
9544488