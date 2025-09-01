Timanställd vikarie
2025-09-01
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
Vuxenutbildningen innefattar SFI, grundläggande och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar samt Introduktionsprogram för ungdomar. Totalt arbetar drygt 30 personer i huset som ligger nära bra kommunikation med motorväg och bussar.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Vi söker 1-2 timvikarier till vårt IM (introduktionsprogram) samt SFI när vår personal är borta. Du ska kunna ta på dig vik på kort varsel. Arbetsuppgifterna består av att gå in för ordinarie lärare och ta hand om undervisning och elever.
På våra introduktionsprogram går elever 16-19 år som läser upp sina grundskolebetyg. Lektionerna börjar 08.20 varje dag.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har någon erfarenhet av ungdomar och undervisning i någon form. Det är viktigt att du är positiv och lugn i ditt sätt med eleverna.
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Rektor
Petra Lindström petra.lindstrom@astorp.se 042-64356 Jobbnummer
9484172