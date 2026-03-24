Tim vikarier till Högåsskolan samt Knivsta kommun
2026-03-24
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Högåsskolan har i dagsläget ca 480st inskrivna elever samt ca 70 anställda.
Skolan ligger centralt med närhet till natur.
Vi söker nu dig som vill arbeta som tim vikarie på Högåsskolan samt i Knivsta kommun.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att variera mellan undervisning, elev stöttning och eller fritidshem.
Du som söker önskar vi kunna vikariera i samtliga olika roller .
Önskvärt att du finns tillgänglig minst 2 dagar i veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig om tidigare har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, men inget krav.
Du som söker är flexibel, stresstålig och har eleverna i fokus under dagen.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Innan påbörjad överenskommelse behöver ett utdrag ur belastningsregistret uppvisas. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314739". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta kommun
(org.nr 212000-3013) Arbetsplats
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Kontakt
Skoladministratör
Tina Persson tina.persson@knivsta.se 018-34 69 65 Jobbnummer
9815383