Tim/sommarvikarie till gruppbostäder på Södermalm
2026-02-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker nu timvikarier som även kan arbeta under sommarmånaderna på våra grupp och servicebostäder inom LSS, personkrets 1 beläget på Södermalm.
Ett arbete för dig som vill kombinera omsorg, engagemang och professionalitet- en som drivs av att göra lite skillnad varje dag.
På utförarenheten, Södermalm arbetar vi utifrån brukarens delaktighet och inflytande i sin vardag. Stockholms stads kvalitetsprogram och Stockholmarens fokus ligger till grund i allt arbete vi utför.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och varierat arbete i en engagerade arbetsgrupper med motiverade kollegor.
Du får tydliga introduktioner samt att vi använder det Pedagogiska ramverket som stöd i det pedagogiska arbetet.
Vi arbetar med värdeorden nytänkande, engagerade och professionella hos oss på Södermalm.
Din roll
Som behovsanställd hos oss kommer du att:
• arbeta med LSS som grund, samt övrig relevant lagstiftning
• utföra uppdraget utifrån stadens uppdragsbeskrivning om socialt arbete
• följa stadens, stadsdelens och enhetens riktlinjer, rutiner och policys
• dokumentera i Parasol enligt gällande krav
• arbeta aktivt med individuella utvecklingsmål för brukare
• delta aktivt i personalmöten.
• använda och utveckla digitala verktyg som en naturlig del av uppdraget
Din kompetens och erfarenhet
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom LSS och att du har en adekvat utbildning som stödassistent eller likvärdig såsom tex. omvårdnadsprogrammet med inriktning LSS.
Meriterande är övriga kunskaper i tex:
• AKK
• Lågaffektivt bemötande
• Motiverande samtal
Trivs du i en roll där du bygger relationer, arbetar motiverande, är stabil i ditt förhållningssätt och kan samtidigt tänka lösningsfokuserat och vara professionell i alla situationer? Tycker du att detta verkar stämma in på dig så är du välkommen med din ansökan.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Rekrytering kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi tar alltid referenser och begär utdrag ur Polisens belastningsregister innan tillsättning av tjänst.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Ersättning
Timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/552".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning, Sociala avdelningen
Mattias Modig mattias.modig@stockholm.se 08-50812361
9724205