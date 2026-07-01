Tillsynsledare Försäkringskassan
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2026-07-01
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Tillsynsfunktionen ger Försäkringskassan och dess ledning verksamhetsnära kunskap om hur olika delar av myndigheten fungerar i praktiken, varför de fungerar som de gör och vilka möjligheter som finns att stärka verksamheten. Rollen som tillsynsledare ger en unik möjlighet att skapa en helhetsbild av Försäkringskassans verksamhet och bidra till utvecklingen av en av Sveriges viktigaste samhällsfunktioner.
Varför ska du söka rollen?
Du får arbeta nära verksamheten, möta chefer och medarbetare från hela myndigheten, leda kvalificerade dialoger och bidra med underlag som stärker myndighetens styrning, lärande och utveckling. Du får också agera utifrån tillsynsfunktionens förhållningssätt som bland annat innefattar respekt för verksamhetens villkor och utmaningar, fokus på samarbete, lärande framför fokus på enskilda brister och kontroll, dvs. proaktivitet och framåtblickade – inte reaktivt. Rollen kombinerar kvalificerad analys, dialogledning, kommunikation och verksamhetsutveckling.
Tillsynsfunktionen kompletterar myndighetens övriga uppföljnings- och kontrollfunktioner genom ett framåtblickande, lärandeorienterat och verksamhetsnära arbetssätt. Tillsammans med medarbetare och chefer identifieras nycklar för att stärka myndighetens förmåga att genomföra och utveckla verksamheten.
Vi söker nu en, eventuellt flera, tillsynsledare till funktionen. Du har ett genuint intresse och engagemang för Försäkringskassan, socialförsäkringen och Försäkringskassans uppdrag, du delar tillsynsfunktionens förhållningssätt och bidrar till ett positivt, prestigelöst och utvecklande arbetsklimat.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som tillsynsledare ansvarar du för att leda och/eller genomföra tillsynsinsatser i Försäkringskassans verksamhet i samarbete med dina teamkollegor och de som deltar från verksamheten. Du agerar utifrån den statliga värdegrunden och tillsynsfunktionens förhållningssätt. Tillsynsfunktionen tillämpar systematiskt samma tillvägagångssätt i alla tillsyner som genomförs. Metoden möjliggör att tillsynerna på ett systematiskt sätt omhändertar tillsynens syfte, arbetssätt, samt ambitionsnivå.
Arbetsmoment
Planera tillsammans med berörd verksamhet och genomföra tillsynsinsatser från start till mål.
Samla in kunskap via framtagande och distribution av frågeformulär.
Genomföra och leda dialoger med chefer och medarbetare i olika delar av myndigheten.
Analysera kvalitativa och kvantitativa underlag.
Samordna och sammanställa förmedlade iakttagelser dess samband, och nycklar för att hantera förbättringsbehoven, slutsatser och lägesbilder.
Presentera lägesbildens resultat och nycklar för chefer och ledning.
Bidra till utvecklingen av tillsynsfunktionens arbetssätt och metoder.
Vi tror att du är en person som är nyfiken på hur verksamheter fungerar, har hög integritet, kan skapa förtroende i mötet med andra och trivs med att analysera komplexa frågeställningar. Du kan ställa utmanande frågor med respekt och har förmåga att omsätta observationer till lärande och utveckling.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter/kvalifikationer som kan bedömas likvärdiga
har förmåga att både leda och medverka i olika teamkonstellationer med en tydlig riktningskänsla för tillsynsinsatsens syfte och mål
har mycket god samarbetsförmåga och kan skapa och upprätthålla goda relationer
kan bidra konstruktivt i teamarbete genom helhetsperspektiv, ömsesidigt lärande, stöd och uppmuntran
har god kommunikativ förmåga, såväl skriftligt som muntligt, som kan tillämpas på ett pedagogiskt målgruppsanpassat sätt
har god analytisk förmåga och gott omdöme
är resultatorienterad och kan proaktivt ta initiativ och ansvar
är kvalitetsmedveten, noggrann och arbetar strukturerat
har förmågan att både inta ett strategiskt perspektiv och kunna omsätta det i handling.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av projekt-/uppdragsledning
har chefs-/ledarerfarenhet
har erfarenhet av liknande uppdrag
har erfarenhet av verksamhetsutveckling
har god insikt i Försäkringskassans verksamhet, styrning och statstjänstemannarollen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-01Övrig information
Anställningarna är tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Placering i Stockholm (Telefonplan). Annan placeringsort är möjlig. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Kennerth Eriksson, 010-116 79 47 (för frågor om tjänsten). HR-specialist Emil Jarengrim, emil.jarengrim@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Carolina Mancho, 010-116 28 80, Saco-S: Matilda Eneqvist 010-118 33 81, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
9986295