Tillsynshandläggare
2025-11-01
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Om arbetsplatsen
Plan- och bygglovskontoret söker nu dig som är erfaren tillsynshandläggare inom plan- och bygglagen samt miljöbalken och som vill ta dig an arbetet med mycket eget ansvar och engagemang.
Som person är du lika intresserad av att arbeta med människor som med lagparagrafer och utredningar. Som handläggare kommer du att tillsammans med 15 andra kompetenta kollegor på plan- och bygglovskontoret arbeta med kommunens tillsyn av bygglov, startbesked och strandskyddsdispenser.
I rollen som tillsynshandläggare arbetar du i huvudsak med tillsyn av ärenden som rör bygglov, startbesked och slutbesked inom plan- och bygglagen samt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Arbetet består av spännande och ibland komplexa juridiska frågeställningar men också många sociala kontakter med fastighetsägare, företagare, olika verksamheter inom kommunen och andra myndigheter. Du fattar beslut enligt delegation och bereder ärenden för beslut i byggnadsnämnden. En viktig uppgift är att ge information och rådgivning till allmänheten.
Hos oss får du ett omväxlande arbete där du planerar och styr ditt arbete både inom ett team och självständigt. Du har ett nära samarbete med dina kollegor och övriga engagerade medarbetare inom förvaltningen.
Arbetet varierar mellan att vara inne på kontoret och ute på platsbesök med tolkning av lagar, rättspraxis och planbestämmelser samt med dokumentation och skrivning av olika beslut. Dina ärenden kan vara stort som smått, olovligt byggda bostadshus och stödmurar eller ovårdade tomter och olovliga åtgärder i strandområde. Du hanterar många olika ärenden i olika skeden, från enklare beslut på delegation till att föredra komplexa ärenden för den politiska nämnden. Du deltar aktivt i arbetet med att förbättra och utveckla processerna, rutinerna och arbetssättet i verksamheten.
Tjänsten kräver närvaro på arbetsplatsen, men det kan finnas möjlighet till överenskommelse om att arbeta på distans delar av veckan.
Vi söker i första hand dig som har juridisk utbildning från universitet/högskola eller annan motsvarande erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som tillsynshandläggare, bygglovshandläggare eller flerårig erfarenhet från juridiskt arbete och har dokumenterad kunskap om plan-och bygglagen och miljöbalken.
Erfarenhet av service och möte med människor, fastighetsfrågor, strandskyddsärenden och arbete i ärendehanteringssystemet Castor är meriterande.
Arbetet på en myndighet kräver att du är tydlig och strukturerad och att du uttrycker dig väl i både tal och skrift.
I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt på personliga egenskaper. Som person är du uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Kontakten med fastighetsägare och övriga intressenter i byggprocessen är en viktig del av arbetet. I din yrkesroll är det viktigt att du har förmåga att visa respekt och hänsyn för dem du möter utifrån allas lika värde. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut.
Vi vill att du har ett starkt engagemang och känner entusiasm för ditt arbete samt intresse av att arbeta i team. Du tar initiativ och har struktur på ditt arbete oavsett om du arbetar ensam eller med andra. Vi på plan- och bygglovskontoret jobbar tillsammans, stöttar och ställer upp för varandra och värdesätter därför dig som är ansvarstagande mot både dig själv och dina kollegor. Som medarbetare i vårat team är du även med och bidrar till kontorets kontinuerliga utvecklingsarbete.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under annonstiden.
Om förvaltningen
Vi släcker bränder. Vi mäter buller, fukt och radon. Vi jobbar för att minimera risker för människors hälsa och miljö genom kontroller av livsmedel, avlopp, kemikalier, alkoholservering, dricksvatten, hissar och ventilationer. Vi planerar kommunens framtid genom översiktsplaner och detaljplaner. Ska du bygga nytt, bygga om eller bygga till hemma ser vi över ditt bygglov. Vi arbetar med strandskydd, för tobak- och rökfria miljöer och kan vara ett stöd i frågor som handlar om din och andras säkerhet. Vi bidrar till en säkrare och tryggare kommun för de som lever, verkar och bor här. Vi är bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
