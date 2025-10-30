Tillitsfulla och sociala assistenter sökes (80%)
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Värmdö
, Södertälje
, Österåker
eller i hela Sverige
Om vår uppdragsgivare:
Vår uppdragsgivare är en man som bor i en lägenhet strax utanför centrala Stockholm, han arbetar heltid och har ett rikt socialt liv. Han uppskattar allt som gör livet värt att leva, till exempel resor, långa promenader, konserter, idrott, musik, god mat, inredning eller bara att "slappa" hemma.
Vi söker dig som kan bidra till att vår uppdragsgivare får leva just sitt liv som han vill!
Om dig:
Vi söker dig som ser detta arbete som långsiktigt och vill vara en del av vårt härliga arbetslag. Som person vill vi att du är ansvarsfull, serviceinriktad (ser vad som behöver göras), empatisk och tillitsfull. Du förstår vilka sammanhang du ska kliva fram eller tillbaka. Vidare söker vi dig som har god fysik, detta då arbetet innefattar manuella lyft.Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
Tjänsten utgår oftast från antingen vår uppdragsgivares hem eller arbete. Tjänsten ställer krav på att du är flexibel och kan anpassa dig till olika miljöer samt situationer. Du bör vara en anpassningsbar, lugn och flexibel person som kan hantera oväntade situationer. Vidare tror vi att du är en person som vet när man ska motivera och när man ska bromsa.
Då vår uppdragsgivare har assistans under hela dygnet ställer vi krav på att du kan arbeta alla veckodagar och tider på dygnet.Dina arbetsuppgifter
På grund av vår uppdragsgivares funktionsnedsättningar innefattar arbetsuppgifterna till exempel assistans vid hygienbestyr, förflyttningar, hantera kramper och hushållssysslor.Kvalifikationer
Du får gärna ha erfarenhet av personlig assistans eller andra närbesläktade yrken. Personlig lämplighet värderas högt.
Arbetstider och tjänstgöringsgrad:
Vi söker både dig som vill arbeta på fast schemarad cirka 80% eller dig som vill vara timvikarie.
Arbetspassen varierar i längd just nu är arbetstiderna fördelade:
Vardagar: 07:30-16:00 eller 16:00-07:30
Lediga dagar: 09:00-08:00
Om SAAND Assistans
SAAND Assistans är ett företag med lång erfarenhet av att erbjuda personligt anpassade lösningar och skapa trygga arbetsförhållanden för våra assistenter. Vi ser fram emot att välkomna dig till vår engagerade och omtänksamma arbetsgemenskap. Vi erbjuder:
· Individuell lönesättning
· Friskvård
· Kompetensutveckling
Varmt välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877), https://www.saandassistans.se/ Kontakt
Uppdragschef
Samuel Wiveson samuel@saandassistans.se 0722339822 Jobbnummer
9582431