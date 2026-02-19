Tidsplanerare Infrastrukturprojekt
2026-02-19
Vi söker nu en erfaren tidsplanerare till ett långsiktigt uppdrag inom ett av Stockholmsregionens mest omfattande kollektivtrafikprojekt. Du blir en del av ett planeringsteam där du tillsammans med andra planerare stöttar projekt- och delprojektledning i att säkerställa en robust, uppdaterad och integrerad tidplan genom hela projektets livscykel.
Det här är ett uppdrag för dig som trivs i en komplex miljö där tidplanering är ett strategiskt styrverktyg - inte bara en lista av aktiviteter.
Om rollen
I rollen som tidsplanerare arbetar du nära projektledare, delprojektledare och projekteringsledning. Du ansvarar för att ta fram, uppdatera och analysera tidplaner samt bidra till förbättrade arbetssätt och metodik inom planering.
Planeringen sker i nära samverkan med andra styrdiscipliner såsom tid, kostnad, risk och omfattning. Tidsplanerna byggs enligt CPM, styrs med milstolpemetodik, och för projektering används även EVM. Även linjär planering och byggbarhetsanalyser är en del av arbetet. Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter i uppdraget:
Vidareutveckla gemensamma arbetssätt inom tidplanering (metodik, förändringsledning, uppföljning)
Stötta projektledare och delprojektledare i att upprätta och underhålla tidplaner
Koppla samman projektens tidplaner med en övergripande programtidplan
Delta i planerings- och uppföljningsmöten samt bistå i tiduppföljning och prognosarbete
Hantera beroenden mellan delprojekt och analysera tidskonsekvenser
Ta fram underlag till statusrapporter, presentationer och ledningsrapportering
Arbeta med WBS-struktur och WBS-beskrivningar för att möjliggöra uppföljning av arbetspaket
Stötta i kravställning kopplat till planering inför entreprenadupphandlingar
Medverka vid anbudsutvärderingar och föreslå förbättringar inom planeringsområdet
Verktyg och system
Planeringsteamet arbetar primärt i:
Primavera P6 Pro
TILOS
Primavera Risk Analysis
Microsoft Office
Entreprenörer planerar i egna system, vilket kräver att du har god förståelse för vanligt förekommande planeringsverktyg och hur dessa kan integreras i beställarens planstruktur.
Kravprofil (ska-krav)
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Högskoleexamen inom relevant område (minst 180 hp)
Erfarenhet av Primavera P6 från minst ett uppdrag
Minst 4 års erfarenhet av tidsplanering i infrastruktur- eller anläggningsprojekt
Erfarenhet från minst ett större projekt med budget om minst 200 MSEK
Dokumenterad erfarenhet av att införa arbetssätt kopplat till tidsplanering från minst ett uppdrag
Meriterande
Erfarenhet av TILOS och byggbarhetsanalys
Erfarenhet av risk- och osäkerhetsanalys (ex. Monte Carlo-simulering)
Erfarenhet av att leda en grupp om fler än fyra personer
Uppdragsinformation
Start: 2026-03-09
Slut: 2027-03-08
Omfattning: 100% (40h/vecka)
Placering: Stockholm
Option: 1+1+1 år
Notering: Uppdraget bedöms vara 100% fram till och med Q3 2026, därefter kan omfattningen minska beroende på projektbehov.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Vi arbetar nära både kund och kandidat och säkerställer en professionell, transparent och kvalitativ process från första kontakt till signerat avtal.
