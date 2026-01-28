Tidplanerare Saltsjöbanan
Vi söker en Tidplanerare för program Saltsjöbanan till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på 50%.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som tidplanerare ansvarar för programmets övergripande tidplan och fungerar som utförare och rådgivare inom tidsplanering. Rollen innebär att samla in information från projekt, analysera och förbättra tidplanens kvalitet samt samarbeta med projekt och avdelningar för att säkerställa leverans enligt överenskommen tid, kostnad och innehåll.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Kommunicera programmets övergripande tidplan med berörda interna och externa intressenter
Identifiera behov av projektspecifika rutiner, riktlinjer, mallar och verktyg inom tidsplanering samt stödja i tillämpning
Bistå med underlag vid framtagande av beslutsunderlag och tjänsteutlåtanden till politiken
Löpande följa upp och redovisa programmets övergripande tidplan
Samarbeta med teknik- och trafikavdelning i planering av spår- och spårnära arbeten samt trafikavstängningar
Identifiera beroenden mellan projekten
Ta fram en beslutad baseline som hanterar förändringar i tidplanen
Samordna med funktioner för ekonomi och riskhantering
Informera projektmedlemmar om projektens tidplaner och framdrift
Identifiera möjligheter till komprimering av tidsplan samtidigt som tidsplanrisker bevakas
Arbeta inom programmet och vid behov inom övriga projekt på förvaltningen
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Högskoleutbildning eller YH inom relevant område exempelvis Samhällsbyggnad, Väg och vatten, Lantmäteri, Farkostteknik, Maskinteknik, Elektroteknik och Datateknik.
Kan uppvisa minst två projekt med en total tid om minst fyra år där man använt sig av systemstöd för tidplanering i Primavera, MS project eller likvärdig verktyg. Oberoende referensperson skall anges med kontaktuppgifter:
Har erfarenhet av tidplanering, minst fem år från byggentreprenör eller beställare v entreprenadverksamhet.
Har erfarenhet av tidplanering, minst tre år från att arbeta inom program-, eller portfölj inom bygg eller där samordning mellan projekt och eller olika program krävdes.
Meriterande
Minst två års erfarenhet av informationsinhämtning från CAD och BIM.
Har erfarenhet från minst två projekt av omvandla tidplaner till skedesplaner på ritningar där koppling tid, plats framgår tydligt för aktiviteterna.
Utfört planeringsarbete under minst tre år av infrastrukturprojekt större än 500 mnkr.
Personliga egenskaper
Inlyssnande
Proaktiv
AnsvarstagandeOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
