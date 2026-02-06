Tidaholms Sparbank söker semestervikarie!
Vi söker en semestervikarie som vill jobba med oss under sommaren. Som rådgivare i kundtjänst är du ofta det första mötet kunden har med banken. Du arbetar i det spontana kundmötet på kontoret i Tidaholm och hjälper kunder med enklare bankärenden - eller guidar dem vidare till rätt kollega eller rådgivare. Du är bankens ansikte utåt och spelar en viktig roll i att varje kund får en trevlig och positiv upplevelse av banken.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som:
Har fyllt 18 år och är tillgänglig hela sommaren.
Är social, positiv och serviceinriktad.
Tycker om att träffa människor.
Studerar på högskolan eller kanske tar studenten till sommaren.
Vad vi erbjuder
Ett omväxlande och socialt arbete
Ett härligt team med stark gemenskap och engagemang.
Ett sommarjobb där du gör skillnad för våra kunder- varje dag.
Skicka din ansökan till personal@tidaholms-sparbank.se
med rubriken "Semestervikarie"
Sista dag att ansöka är 28 februari 2026.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Gunilla Karlsson, rekryterande chef 0502 - 185 12
Annie Gustavsson, HR-koordinator 0502-185 20
