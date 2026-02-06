Tidaholms Sparbank söker semestervikarie!

Tidaholms Sparbank / Bankjobb / Tidaholm
2026-02-06


Visa alla bankjobb i Tidaholm, Falköping, Hjo, Skövde, Tibro eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tidaholms Sparbank i Tidaholm, Hjo, Skövde, Mullsjö eller i hela Sverige

Vi söker en semestervikarie som vill jobba med oss under sommaren. Som rådgivare i kundtjänst är du ofta det första mötet kunden har med banken. Du arbetar i det spontana kundmötet på kontoret i Tidaholm och hjälper kunder med enklare bankärenden - eller guidar dem vidare till rätt kollega eller rådgivare. Du är bankens ansikte utåt och spelar en viktig roll i att varje kund får en trevlig och positiv upplevelse av banken.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som:
Har fyllt 18 år och är tillgänglig hela sommaren.
Är social, positiv och serviceinriktad.
Tycker om att träffa människor.
Studerar på högskolan eller kanske tar studenten till sommaren.

Vad vi erbjuder
Ett omväxlande och socialt arbete
Ett härligt team med stark gemenskap och engagemang.
Ett sommarjobb där du gör skillnad för våra kunder- varje dag.

Publiceringsdatum
2026-02-06

Så ansöker du
Skicka din ansökan till personal@tidaholms-sparbank.se med rubriken "Semestervikarie"
Sista dag att ansöka är 28 februari 2026.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Gunilla Karlsson, rekryterande chef 0502 - 185 12
Annie Gustavsson, HR-koordinator 0502-185 20

Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: personal@tidaholms-sparbank.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Semestervikarie".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tidaholms Sparbank (org.nr 567200-4883), https://www.tidaholms-sparbank.se/om-oss/jobba-hos-oss.html
Gamla Torget 10 (visa karta)
522 31  TIDAHOLM

Arbetsplats
Huvudkontor

Kontakt
HR
Annie Gustavsson
0502-18520

Jobbnummer
9728577

Prenumerera på jobb från Tidaholms Sparbank

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tidaholms Sparbank: