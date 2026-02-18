Tf. chef inom Fastighetsbildning, Jönköping
2026-02-18
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som chef på Lantmäteriet driver du förändringar genom att skapa förutsättningar, delaktighet och en god dialog. Du förväntas uppnå resultat genom en tydlig arbetsgivarroll i kombination med skapat förtroende och tillit till andra.
Funktionschefsrollen innebär att arbeta i den första chefslinjen och att ha verksamhets- och personalansvar för funktionens medarbetare med ett ledarskap som är nära, kommunikativt och coachande. Genom detta skapar du engagemang och förutsättningar för medarbetarna att nå bra resultat tillsammans. I personalansvaret ingår även medarbetarsamtal, lönesättning, kompetensutveckling, rekrytering, ekonomi och säkerställande av medarbetarnas arbetsmiljö. På kontoret arbetar förrättningslantmätare, mätnings- och kartingenjörer, arkivutredare, förrättningsassistenter samt värderare och arbetet sker teambaserat.
Ledarskapet är operativt och förutsätter förståelse för kärnverksamheten. Du bidrar aktivt till ledningsgruppsarbetet och har kontakter med externa aktörer såsom kommuner och enskilda sakägare. För att kunna leva upp till de förväntningar som ställs på dig får du som chef på Lantmäteriet ett tydligt uppdrag med befogenheter och delegerat ansvar. Utöver det erbjuder vi dig det stöd du behöver inom områden som till exempel ekonomi, HR och kommunikation.
Tjänsten är tidsbegränsad under ordinarie chefs frånvaro. Tjänstgöringsort är Jönköping och vi tillämpar mobilt arbetssätt som möjliggör arbete från annan ort del av arbetstiden. Tjänsten hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av fastighetsbildningsverksamhet vid lantmäterimyndighet. Du har högskoleutbildning inom område som bedöms relevant för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet som chef.
För rollen krävs även B-körkort samt god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du ser samarbete som vägvinnande. Du är stabil, personligt mogen och har intresse för människor. För att kunna utveckla och driva verksamheten mot uppsatta mål, och lyckas i rollen som funktionschef, behöver du också vara trygg i ditt ledarskap. Du har förmåga att se helheter och är handlingskraftig, både självständigt och i samarbete med andra.
ÖVRIGT
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och fokuserar på din kompetens för att bedöma dig och andra kandidater objektivt. Vi önskar att du inte bifogar något foto till din ansökan. Du som har skyddade personuppgifter ska inte lägga in din ansökan i vårt rekryteringssystem, istället ber vi dig kontakta rekryterande chef.
Ersättning
