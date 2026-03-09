Textilslöjd- och hemkunskapslärare, Gullhedskolan F-6
2026-03-09
I Sandvikens kommunala grundskolor arbetar vi i en kultur där samarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand. Här skapas en trygg och stödjande miljö med höga förväntningar, vilket ger elever goda möjligheter att nå sina mål. Digital utveckling har länge varit en naturlig del av vår verksamhet och varje elev har tillgång till en egen dator som stöd i undervisningen. Vår gemensamma värdegrund och en organisation med nära beslutsvägar bidrar till delaktighet, tydlighet och goda möjligheter till utveckling.
Gullhedskolan är en F-6 skola med fritidshem och har strax över 230 elever i dagsläget. Skolan ligger i centrum av Järbo och har nära till bibliotek, skogen, fotbollsplan och hockeyrink. Skolan fokuserar på att rörelse är viktig och har en fin skolgård som erbjuder och lockar till rörelse. Där finns flera olika typer av rörelsebanor och planerade rastaktiviteter som leds av skolans pedagoger.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Uppdraget som textilslöjds- och hemkunskapslärare innebär att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i en praktisk och kreativ lärmiljö. Arbetet omfattar att leda eleverna i processinriktat lärande, skapa tydliga strukturer och säkerställa en trygg miljö . Du arbetar med hållbarhet, estetiska uttryck och vardagskunskaper som ger eleverna verktyg för framtiden.
Du bidrar genom att:
* Utgå från elevernas olika förutsättningar och stötta deras utveckling i teori och praktik
* Skapa tydlighet, arbetsro och goda rutiner i praktiska lärmiljöer
* Vara en stabil och tillgänglig förebild som vägleder eleverna i sina processer
* Främja en inkluderande kultur där alla ges möjlighet att lyckas
* Samverka i arbetslaget för att utveckla undervisningen och bidra till helheten
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela kunskap och erfarenheter i kollegiala forum
* Stärka varandra i det dagliga arbetet
* Ha ett öppet och lösningsfokuserat förhållningssätt
* Arbeta med eleven i centrumKvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha god pedagogisk insikt och förstå hur elever tar till sig kunskap på olika sätt. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, samt bidrar till en trygg och tillgänglig lärmiljö. Lyhördhet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper i det kollegiala arbetet, där undervisningen utvecklas tillsammans. Ett strukturerat arbetssätt underlättar planering och uppföljning, samtidigt som flexibilitet gör att du kan hantera förändrade behov och se möjligheter i nya situationer. Ett inkluderande förhållningssätt genomsyrar ditt arbete och skapar goda förutsättningar för alla elever.
För uppdraget krävs:
* Lärarlegitimation med behörighet för undervisning i textilslöjd och hemkunskap
* God kännedom om grundskolans styrdokument
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
God IT-kompetens och vana att använda digitala verktyg är meriterande.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
ÖVRIGT
