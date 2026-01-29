Textil-lager Heltid Länna

Jr Logistic AB / Lagerjobb / Huddinge
2026-01-29


Det kommer att läggas stort fokus på dig som person. Du är inte bara JR Logistic's ansikte mot kund utan även kundens ansikte utåt. Att du är trevlig, punktlig och ansvarsfull ser vi som en självklarhet men vi uppskattar även medarbetare som samtidigt är initiativrika och serviceinriktade.
Gillar du nya utmaningar och personlig utveckling är JR Logistic platsen för dig.

Jobbet kan vara lite fysiskt krävande. Arbetsuppgifterna är varierande inom rengöring och vård av textil produkter så som kläder och entrémattor.

Vi söker dig som har:
• God arbetsmoral, noggrannhet och samarbetsförmåga
• Svenska i tal och skrift
• Erfarenhet inom lager eller liknande jobb är meriterande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@jrlogistic.se

Arbetsgivare
Jr Logistic AB (org.nr 556664-6690), http://www.jrlogistic.se
142 50  SKOGÅS

Arbetsplats
Jr Logistic AB

Jobbnummer
9711340

