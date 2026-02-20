Testledare Verifiering
2026-02-20
Företagspresentation Vill du arbeta nära tekniken och ha en central roll i att säkerställa att avancerade system fungerar som de ska - i verkligheten? Nu söker vi på Unik Resurs, för kunds räkning, en Testledare/Provledare inom Verifiering till verksamhet i Karlskrona. Här får du en nyckelroll i verifieringsfasen där du planerar, leder och samordnar tester av tekniskt komplexa system.
Som Testledare/Provledare ansvarar du för att planera och genomföra tester som säkerställer att produkterna uppfyller kundens krav och förväntningar.
Du är med genom hela projektcykeln - från planering och kalkylering till praktiskt genomförande och dokumentation.
Arbetet kan omfatta allt från mindre delsystemprov till större systemtester, exempelvis miljöprov eller andra omfattande verifieringsaktiviteter.
Du samarbetar tätt med produktion, systemansvariga och andra interna samt externa intressenter.
Tjänsten kan delvis anpassas utifrån din erfarenhet och ditt intresse - exempelvis mot systemingenjörsarbete eller metodutveckling inom test och verifiering.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
• Planera och koordinera verifieringsaktiviteter under verifieringsfasen
• Ta fram provprogram och säkerställa att rätt saker testas
• Leda och ansvara för genomförandet av prov
• Säkerställa att rätt resurser, anläggningar och utrustning finns tillgängliga
• Samverka med produktion och systemansvariga
• Dokumentera resultat i provrapporter
• Följa upp att arbetet genomförs enligt projektets processer och riktlinjer
Du får ett delegerat ansvar i den dagliga styrningen under verifieringsfasen och har en viktig roll i att skapa struktur och framdrift.
Din profil Vi söker dig som
• Har erfarenhet inom test/verifiering
• Har teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet (t.ex. projektledning med tekniskt fokus)
• Har god förståelse för komplexa tekniska system och hur olika delar påverkar varandra
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Som person är du:
• Strukturerad och ansvarstagande
• Kommunikativ och trygg i en ledande roll
• Nyfiken och vill utvecklas
• Flexibel - du kan arbeta i flera projekt samtidigt
• Bra på att bedöma rimlighet i krav och testupplägg
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
• Daniel Stålbäck, 0730-42 31 22, daniel.stalback@unikresurs.se
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
#LI-Onsite, #LI-Hybrid eller #LI-Remote.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Kontakt
Daniel Stålbäck 0730-42 31 22 Jobbnummer
9756013