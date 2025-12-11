Testledare produktion
Testledare Produktion mot Ubåt
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Hos Saab Kockums utförs vidmakthållande av svenska marinens plattformar samt nyproduktion av ytfartyg och ubåtar. Till avdelningen Maintenance & Set to work rekryterar vi nu en testledare ubåt som kommer att tillhöra en nyinrättad enhet.
Din roll
Testledare Produktion Ubåt ansvarar för planering, koordinering och kontroll av (Set to work STW) "driftsättnings" aktiviteter mot vår ubåtsproduktion.
Du är den som leder arbetet med driftsättning och ser till att nödvändig utrustning och personal finns tillgänglig. Du ser till att befintlig dokumentation blir upprättad och att korrigerande åtgärder genomförs.

Dina arbetsuppgifter
* Planera/allokera produktionsresurser för driftsättning
* Förmedla kompetens och resursbehov till ansvariga sektionschefer i produktion
* Upprätthålla säkerheten vad gäller arbetsmiljö, miljö
* Samordna resurser som är involverade i driftsättningsaktiviteter genom dagliga genomgångar
* Hantera avvikelser
* Baserat på projektplan upprätthålla en verifieringsplan för igångsättning och verifiering av STW aktiviteter
* Förmedla behov till produktionslinjen av stöd, utrustning och faciliteter inför driftsättning
* Samordna interna intressenter såsom systemingenjörer, test manager
* Tillse att verifieringen dokumenteras i testrapporter (STW procedurer) och att avvikelser registrerasProfil
Vi ser gärna att du är väldigt kommunikativ och drivande i din profil, kunna kravställa och bli kravställd. Har erfarenhet inom området driftsättning och värna för säkerhet under arbete.Kvalifikationer
* Erfarenhet av driftsättning
* Ledarskapsutbildning eller likvärdig erfarenhet
* Marin fartygskännedom
* Goda kunskaper Engelska och svenska tal och skrift
* Datavana i Office paketet
Meriterande:
* Erfarenhet från Försvarsmakten eller Försvarets Materielverk (FMV)
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
