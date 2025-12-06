Testingenjör till Husqvarnas motorlabb
2025-12-06
Vill du vara med och forma framtidens hållbara produkter och brinner för arbete med motorer och motorutveckling? Här får du möjligheten att arbeta i en tekniskt tung miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Trivs du i en praktisk roll där du får möjligheten att arbeta i både skogs- och kontorsmiljö kan detta vara rollen för dig!
OM TJÄNSTEN
Nu söker vi en ny kollega till avdelningen för Test och Verifiering till Husqvarnas moderna motorlabb som vill vara med och utveckla nästa generations handhållna produkter för skogsindustri och stadsmiljöer. I den här rollen kommer du att arbeta med de bränsledrivna produkterna där du är med och ansvarar för utvecklingen och optimeringen av förbränningsmotorer med fokus på avgasemissioner, motorprestanda och verkningsgrad. Du erbjuds en bred roll där praktiskt arbete med mätning samt kalibrering/mappning blandas med analys och utredningar inom körbarhet av motorer. Kalibrering gäller både hårdvara och mjukvara. I arbetsuppgifterna kan det även ingå viss provning av motorer för batteriprodukter. Avdelningen befinner sig i en spännande tillväxtfas med många möjligheter och tekniska utmaningar, där det finns gott om utrymme för dig att växa och utveckla din kompetens på plats.
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse, såväl teoretiskt som praktiskt - det är en stor fördel om du har ett motorintresse och en god förståelse för hur en bränslemotor är uppbyggd. För att trivas i rollen ser vi att du arbetar lösningsorienterat i en miljö där teori möter praktik. Du är nyfiken, engagerad och gillar att samarbeta över olika funktioner och discipliner.
Du erbjuds
• En roll där du får utlopp för ditt praktiska intresse där du emellanåt för möjligheten att arbeta ute i skogen och testa produkterna i dess verkliga miljö.
• Tjänsteresor, såväl nationella som internationella.
Denna roll innebär att säkerställa optimal funktion och prestanda för Husqvarnas bränsledrivna produkter genom kalibrering, verifiering och djupgående analyser av motorstyrning och körbarhet.
• Kalibrering av hårdvara och mjukvara
• Tolka och analysera kördata på handhållna produkter
• Verifiering av styrsystem för motor
• Uppfylla provningskrav för körbarhet och ansvara för provningsinstruktioner
• Utreda körbarhetsrelaterade frågor
• Granska provningsinstruktioner
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskoleingenjörsexamen, inom mekanik eller elektronik
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• Har några års praktisk erfarenhet av motorer eller från mekanisk verksamhet samt ett genuint motorintresse
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av en liknande roll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
INFORMATION OM FÖRETAGET
Husqvarna Group har över 330 år av innovation i bagaget och identifierar sig själva som världens äldsta start up. Ett stort och världsledande företag sett till omsättning men ett litet och familjärt bolag i väggarna. Allas idéer välkomnas och uppskattas. Det är nära mellan avdelningarna och utvecklingsambitioner flödar i koncernen. Vad gör Husqvarna då i det dagliga arbetet? Jo de levererar skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare. De för samman hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet och erbjuder ett brett och växande sortiment med produkter och tillbehör, där allt från motorsågar och kapmaskiner till robotgräsklippare ingår. Varaktighet, arbetstid, etc.
