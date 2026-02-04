Testingenjör till Globalt Teknikbolag
2026-02-04
Har du ett elektronik- eller mekanikintresse? Har du erfarenhet från testning? Då är denna rollen för dig, ansök idag!
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu för kunds räkning en testingenjör mot elektromekaniska och mekaniska system i fordon. I rollen kommer du planera, utveckla metoder och utföra testning från komponent till systemnivå. I arbetet används LabView och CANoe som huvudsakliga programmeringsverktyg för automatisering och övervakning av pneumatiska, elektriska och/eller robotstyrda testriggar. Avdelningen utför också ljud- och vibrationstester. Du kommer arbeta i ett team bestående av seniora testingenjörer där du får den initiala stöttningen du behöver för att på sikt ta mer eget ansvar i form av till exempel testplanering.
Exempel på arbetsuppgifter:
Läsa och tolka kundspecifikationer samt planera testaktiviteter utifrån krav.
Ta fram testmetoder, testupplägg och testuppsättning
Konstruera enklare testfixturer själv eller beställa från kollegor
Genomföra tester på elektromekaniska produkter, både i labbmiljö och riggar
Utföra dataanalys, felsökning och orsaksutredningar vid avvikelser
Skriva rapporter och presentera resultat
VI SÖKER DIG SOM:Har en eftergymnasial utbildning inom maskinteknik, mekatronik, automation eller elektroteknik
Besitter goda kunskaper kring både mekanik och elektronik
Har något års arbetslivserfarenhet från testning och arbete i testriggar
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Om du har erfarenhet från ljud- och vibrationstestning och/eller arbete i Labview samt CANoe ser vi det som meriterande!
För att lyckas i rollen som testingenjör ser vi att du är nyfiken, analytisk, strukturerad och noggrann i både utförande och rapportering. Du är en person som uppskattar utveckling och att över tid ta dig an mer ansvar. I denna roll kommer du arbeta både självständigt och tillsammans med andra vilket kräver att du trivs med båda delarna.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter 6-12 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Jönköpingsområdet
Rekryteringsansvarig: Pontus Somi, pontus@friday.se
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
