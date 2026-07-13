Testingenjör inom verifiering och validering
Avaron AB / Kemiingenjörsjobb / Lund Visa alla kemiingenjörsjobb i Lund
2026-07-13
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en nyckelroll i en tekniskt avancerad produktutvecklingsmiljö där verifiering och validering är avgörande för att lösningar ska fungera som tänkt i praktiken. Här får du arbeta nära utvecklingen och bli den tekniska experten som håller ihop V&V-arbetet på subsystem- och systemnivå, från kravgranskning till genomförda tester och tydliga beslutsunderlag.
Rollen kombinerar praktiskt arbete i testmiljöer med ett starkt kvalitetsfokus. Du bidrar med struktur, metodik och teknisk vägledning samtidigt som du samarbetar tätt med utvecklings-, system-, projekt- och produktteam för att säkerställa rätt kvalitet vid rätt tidpunkt. Det här är en roll för dig som vill påverka både teststrategi, tekniska beslut och slutlig produktkvalitet.
ArbetsuppgifterDu granskar krav och risker proaktivt och rekommenderar lämpliga verifierings- och mätmetoder.
Du tar fram, utvecklar, granskar och följer upp planer för verifiering och validering.
Du analyserar resultat och tar fram faktabaserade rekommendationer och beslutsunderlag i form av analyser, rapporter och underlag till tekniska forum.
Du fungerar som teknisk referens för testutrustning, testmiljöer och konfigurering, med hänsyn till arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter.
Du säkerställer att verifierings- och valideringsaktiviteter genomförs enligt testspecifikationer, processer och kvalitetskrav.
Du representerar användar- och kundperspektivet i utvecklingsarbetet och ser till att det följer med genom hela utvecklingscykeln.
Du samarbetar nära utvecklings-, system-, projekt- och produktteam för att skapa rätt kvalitet i rätt fas.
Du följer upp status för maskiner i testmiljöer, inklusive konfiguration och underhåll.
KravFlera års erfarenhet av Verification & Validation, testning eller kvalitetssäkring inom produktutveckling.
Mycket god förståelse för kravhantering, riskanalys och testmetodik.
Erfarenhet av att arbeta med maskiner i testmiljöer och tekniska verifieringsaktiviteter.
Förmåga att analysera data, dra slutsatser och kommunicera tydliga, faktabaserade rekommendationer.
Ett strukturerat arbetssätt och god samarbetsförmåga.
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med både tekniska specialister och verksamhetsrepresentanter.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå drogtest inför uppdraget.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8061083-2099511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Lunds Central (visa karta
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222 21 LUND Jobbnummer
10001811