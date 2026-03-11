Testchef - led ett erfaret systemtestteam i Danderyd
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg som ledare inom test och kvalitetssäkring? Vi söker en Testchef till ett internationellt teknikbolag i norra Stockholm. Här får du forma arbetssätt, leda ett högkompetent team och vara en nyckelperson i utvecklingen av avancerad test- och mätutrustning.
Det här är rollen för dig som trivs nära tekniken men också gillar att driva förändring, struktur och samarbete.
Om rollen
Som Testchef ansvarar du för ett testteam med ingenjörer inom både mjukvarutest och hårdvarutest (inklusive en senior specialist inom compliance, FCC och cybersäkerhet)
Teamet arbetar projektstyrt och täcker hela kedjan: krav testbarhet testfall verifiering compliance.
Du ingår i Engineeringavdelningens ledningsgrupp och arbetar nära projektledare, utveckling, arkitekt och andra teknikroller. Rollen är både strategisk och operativ - du leder teamet, men formar också strukturerna som gör testarbetet effektivt och skalbart.
Ditt uppdrag
Leda och utveckla teamet
Skapa mål, struktur och tydliga ramar
Rekrytera nya medarbetare vid behov
Hålla i teammöten, utvecklingssamtal och hantera lönesättning
Säkerställa en trygg och hållbar arbetsmiljö
Forma testområdet framåt
Utveckla processer, metoder och teststrategier
Stötta projektledare med testperspektiv i alla faser
Driva förbättringar och utveckling av testautomatisering
Säkerställa att krav och testfall är tydliga och testbara
Bidra i certifierings- och complianceaktiviteter
Nära samarbete i organisationen
Vara länken mellan testteamet och övriga delar av Engineering
Leda mindre projekt kopplat till kvalitet och certifiering
Samarbeta tvärfunktionellt för att få fram rätt information i rätt tidPubliceringsdatum2026-03-11Profil
Du har:
YH-, högskole- eller universitetsutbildning inom teknik
(systemvetenskap, elektronik, produktutveckling, fordonsteknik m.fl. fungerar utmärkt)
Några års erfarenhet av systemtest inom produktutveckling / inbyggda system
Praktisk erfarenhet av att skriva, genomföra och prioritera testfall
Erfarenhet av testautomatisering (1-3 års nivå som minimum)
Kunskaper i Jira, GitLab och programmering för automatiserade tester
Erfarenhet av att leda team - formellt eller informellt
God svenska samt god engelska
Meriterande:
Tidigare chefsansvar över ett testteam
Erfarenhet av testning genom hela produktlivscykeln
Erfarenhet av kravanalys
Grundläggande kunskaper i Linux
Erfarenhet av compliance- och certifieringstest (t.ex. FCC)
Förmåga att hantera flera parallella aktiviteter på ett strukturerat sättDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Orädd och tydlig
Du vågar ta obekväma beslut, håller riktning och driver igenom det som behöver göras.
Relationsskapande
Du bygger förtroende, skapar trygghet och får teamet att fungera tillsammans.
Resultatorienterad och drivande
Du gillar förbättringar, struktur och att ta testområdet framåt på ett smart och hållbart sätt.
Om Framtiden AB Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du att bli direktanställd hos kundföretaget.
Arbetssätt och villkor
Placering: Danderyd
Arbetstid: Kontorstider
Hybrid: Minst 50 procent på plats
Introduktion: Strukturerad onboarding på kontoret
RekryteringsprocessSå ansöker du
Telefonintervju med Framtiden
Personlighets- och logiktest
Intervju med Framtiden
Intervju hos kundorganisationen + träff med team/HR
Referenser
Avtalsskrivning
Rekryteringen hanteras av Framtiden och eventuella frågor kring tjänsten tas med ansvarig rekryterare Fredrik Svelander via fredrik.svelander@framtiden.com
. Urval sker löpande och start sker enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52001_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
182 36 DANDERYD Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Fredrik Svelander fredrik.svelander@framtiden.com +46706285222 Jobbnummer
9789476