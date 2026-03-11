Testchef - led ett erfaret systemtestteam i Danderyd

Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-11


Vill du ta nästa steg som ledare inom test och kvalitetssäkring? Vi söker en Testchef till ett internationellt teknikbolag i norra Stockholm. Här får du forma arbetssätt, leda ett högkompetent team och vara en nyckelperson i utvecklingen av avancerad test- och mätutrustning.
Det här är rollen för dig som trivs nära tekniken men också gillar att driva förändring, struktur och samarbete.
Om rollen
Som Testchef ansvarar du för ett testteam med ingenjörer inom både mjukvarutest och hårdvarutest (inklusive en senior specialist inom compliance, FCC och cybersäkerhet)

Teamet arbetar projektstyrt och täcker hela kedjan: krav testbarhet testfall verifiering compliance.

Du ingår i Engineeringavdelningens ledningsgrupp och arbetar nära projektledare, utveckling, arkitekt och andra teknikroller. Rollen är både strategisk och operativ - du leder teamet, men formar också strukturerna som gör testarbetet effektivt och skalbart.

Ditt uppdrag
Leda och utveckla teamet
Skapa mål, struktur och tydliga ramar

Rekrytera nya medarbetare vid behov

Hålla i teammöten, utvecklingssamtal och hantera lönesättning

Säkerställa en trygg och hållbar arbetsmiljö

Forma testområdet framåt
Utveckla processer, metoder och teststrategier

Stötta projektledare med testperspektiv i alla faser

Driva förbättringar och utveckling av testautomatisering

Säkerställa att krav och testfall är tydliga och testbara

Bidra i certifierings- och complianceaktiviteter

Nära samarbete i organisationen
Vara länken mellan testteamet och övriga delar av Engineering

Leda mindre projekt kopplat till kvalitet och certifiering

Samarbeta tvärfunktionellt för att få fram rätt information i rätt tid

Publiceringsdatum
Profil
Du har:
YH-, högskole- eller universitetsutbildning inom teknik

(systemvetenskap, elektronik, produktutveckling, fordonsteknik m.fl. fungerar utmärkt)

Några års erfarenhet av systemtest inom produktutveckling / inbyggda system

Praktisk erfarenhet av att skriva, genomföra och prioritera testfall

Erfarenhet av testautomatisering (1-3 års nivå som minimum)

Kunskaper i Jira, GitLab och programmering för automatiserade tester

Erfarenhet av att leda team - formellt eller informellt

God svenska samt god engelska

Meriterande:
Tidigare chefsansvar över ett testteam

Erfarenhet av testning genom hela produktlivscykeln

Erfarenhet av kravanalys

Grundläggande kunskaper i Linux

Erfarenhet av compliance- och certifieringstest (t.ex. FCC)

Förmåga att hantera flera parallella aktiviteter på ett strukturerat sätt

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Orädd och tydlig

Du vågar ta obekväma beslut, håller riktning och driver igenom det som behöver göras.

Relationsskapande

Du bygger förtroende, skapar trygghet och får teamet att fungera tillsammans.

Resultatorienterad och drivande

Du gillar förbättringar, struktur och att ta testområdet framåt på ett smart och hållbart sätt.

För denna tjänst kommer du att bli direktanställd hos kundföretaget.

Arbetssätt och villkor
Placering: Danderyd

Arbetstid: Kontorstider

Hybrid: Minst 50 procent på plats

Introduktion: Strukturerad onboarding på kontoret

Rekryteringsprocess

Så ansöker du
Telefonintervju med Framtiden

Personlighets- och logiktest

Intervju med Framtiden

Intervju hos kundorganisationen + träff med team/HR

Referenser

Avtalsskrivning

Rekryteringen hanteras av Framtiden och eventuella frågor kring tjänsten tas med ansvarig rekryterare Fredrik Svelander via fredrik.svelander@framtiden.com. Urval sker löpande och start sker enligt överenskommelse.

