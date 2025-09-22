Terrazzo-arbetare
Terrazzospecialisten Tommy Pettersson AB / Betongarbetarjobb / Huddinge Visa alla betongarbetarjobb i Huddinge
2025-09-22
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Terrazzospecialisten Tommy Pettersson AB i Huddinge
Vi söker en noggrann och händig person för arbete med Terrazzo
Om Terrazzospecialisten:
Terrazzospecialisten är ett väletablerat och välkänt företag med lång erfarenhet inom golvläggning, renoveringar och specialarbeten med terrazzo.
Vi är stolta över att leverera högkvalitativa lösningar till både privatpersoner, företag och offentliga miljöer.
Vårt mål är att erbjuda hållbara och estetiskt tilltalande golvlösningar som står sig över tid.
Vi prioriterar ett tryggt och stimulerande arbetsklimat där kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet är i fokus.
Som en del av vårt team får du möjlighet att utvecklas i ett företag som värnar om sina medarbetare och strävar efter att ligga i framkant inom modern terrazzo- och golvläggnings teknik.
_____________________________________________________________________________________
Vi letar efter dig som är praktiskt lagd och vill arbeta med Terrazzo - ett material som består av krossad sten gjuten i betong. Det används ofta i golv, trappor och offentliga miljöer som tunnelbanestationer och butiker.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Gjutning av terrazzo på plats
Läggning av färdiga terrazzo-plattor
Reparation och underhåll av terrazzo-golv, trappor och andra ytor
Både nyproduktion och renoveringsprojekt
Arbete sker ofta på plats hos kund, både inomhus och utomhus
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från bygg eller liknande praktiskt yrke (meriterande, men inte ett krav)
Är noggrann, ansvarstagande och har god arbetsmoral
Har god fysik - arbetet kan vara fysiskt krävande
Kan arbeta självständigt men också i team
B-körkort är ett plus
Vi erbjuder:
Möjlighet att lära dig ett unikt och eftertraktat yrke
Varierande projekt och arbetsplatser
Bra arbetsmiljö och kunniga kollegor
Heltidstjänst med lön enligt kollektivavtal
Vi har kollektivavtal och är anslutna till Byggnads.
Låter det här som något för dig - eller någon du känner?
Skicka gärna in en kort presentation av dig själv, CV och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: medarbetare@terrazzospec.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Terrazzospecialisten Tommy Pettersson AB
(org.nr 556564-5172)
Lövbacksvägen 1 B (visa karta
)
141 70 SEGELTORP Jobbnummer
9520146