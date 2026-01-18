Terminaltjänsteman
Destination Gotland AB / Rese- och trafikjobb / Oskarshamn Visa alla rese- och trafikjobb i Oskarshamn
2026-01-18
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Destination Gotland AB i Oskarshamn
, Västervik
, Gotland
, Nynäshamn
, Stockholm
eller i hela Sverige
Till vår terminal i Oskarshamn söker vi nu flera inchecknings- och kundtjänstpersonal till sommarsäsongen 2026Publiceringsdatum2026-01-18Dina arbetsuppgifter
Som inchecknings- kundtjänstpersonal har du varierande arbetsuppgifter. Ett arbetspass kan innehålla flera delar av följande:
- Kundtjänst, biljettbokning, telefonsupport, mejl och chatt
- Kontroll av biljetter i samband med fartygets avgångar
- Ta emot fartygen när de ankommer hamn, vara behjälplig med ledsagningar, internpost och bagagehantering
- Kassatjänst med bokning av biljetter, försäljning av förmånskort och andra kassaärenden
En fyra dagars utbildning sker under våren 2026. Praktik sker sedan vid ca 5 tillfällen efter din utbildning fram till säsongsanställningens start i juni.Kvalifikationer
Din profilI ditt arbete är du en representant för hela företaget och kommer att dagligen möta hundratals av våra resenärer. Vi ser att du är serviceinriktad, har positiv inställning och att det är naturligt för dig att alltid göra ditt bästa för att tillfredsställa kundens förväntningar. Bokning och incheckning sker i vårt bokningssystem Bookit och det är ett krav att du har datorvana. Du ska behärska det svenska språket flytande i tal och skrift samt ha goda kunskaper i engelska. Talar du fler språk är det meriterande. Du ska ha fyllt 18 år (senast juni 2026).
Arbetstid och varaktighetVår verksamhet bedrivs under hela dygnet med många kvälls- och helgskift. Dina schemalagda arbetspass varierar. Tjänsterna är tidsbegränsande med deltid 75 % från juni- augusti 2026. Det beviljas inga längre ledigheter under denna period.
Lön Timlön enligt kollektivavtal med Unionen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 (intervjuer och urval sker löpande)
Välkommen med din ansökan!
På Destination Gotland ansvarar vi för en av Sveriges viktigaste vägar - sjövägen mellan Gotland och fastlandet. Våra snabbgående fartyg skapar möjligheter för både passagerare och godstrafik att resa effektivt mellan Gotland och fastlandet, på rutterna Visby - Nynäshamn eller Visby - Oskarshamn.
Vi har drivit Gotlandstrafiken sedan 1998 och är stolta över förtroendet. Formellt är uppdraget från Trafikverket, men på många sätt är uppdraget också från det gotländska samhället. Vi ser det som vår uppgift att vara med och bidra till Gotlands utveckling genom att alltid gå före och skapa möjligheter för att alla som vill ska kunna resa till och från vår ö.
Läs mer på www.destinationgotland.se
eller följ oss på Facebook, Instagram och Linkedin. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Destination Gotland AB
(org.nr 556038-2342), https://www.destinationgotland.se/ Jobbnummer
9690200