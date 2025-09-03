Terminalarbetare kylrum
Delivery AB söker Terminalarbetare till kylrum
Delivery AB söker Terminalarbetare till kylrum

Drivs du av att vara en viktig del i ett team som alltid eftersträvar en hög kvalitet? Gillar du att arbeta självständigt och med kroppen? Då är det just dig som vi söker till vår nybyggda terminal i Halmstad.
• Tidigare erfarenhet av terminalarbete
• Tidigare erfarenhet av hantering av kylt och fryst gods
• Datavana-då allt vårt gods scannasUtbildningsbakgrund
Gymnasial utbildning
Språk:
Kunna uttrycka sig väl i svenska språket både tal och skriftKörkortskrav
B
Om jobbet:
Som Terminalarbetare hos Delivery tar du emot gods från olika leverantörer, scannar och platsar det på vår terminal. Större delen av jobbet utförs i kylrum och även till viss del i frysrum. Passet avslutas med att allt gods ställs i ordning inför kommande dags olika turer.
För att lyckas med arbetet ser vi att du är:
• Noggrann
• Effektiv
• Lösningsorienterad
• Ansvarstagande
• Pålitlig
Vi söker dig som känner stort ansvar för dina arbetsuppgifter och som har hög arbetsmoral.
Du behöver kunna arbeta självständigt och trivas med det. Då arbetet till stor del är fysiskt krävande och innefattar en del tunga lyft behöver du tycka att arbeta med kroppen.
Om arbetsplatsen:
Det här är Halmstads Delivery
Vi på Halmstads Delivery har 30 års erfarenhet inom logistik. Vi är logistikpartnern som tillsammans med våra kunder skapar kostnadseffektiva hållbara lösningar. Vi tar hand om hela eller delar av logistikkedjan inom lager, terminal och transport. För oss står effektivitet, flexibilitet och pålitlighet alltid i fokus. Med stor kompetens och hög servicegrad hjälper vi våra kunder att möta sina, och sina kunders förväntningar.
Våra medarbetare och deras kompetenser är avgörande för Deliverys framgång. Vi har en tydlig målbild av vad som behövs för att vi ska vara framgångsrika. Vi har riktlinjer för vår arbetsplats och vår kultur, engagemang och nytänkande är något som genomsyrar oss.
Alla dagar på Delivery är olika. Det är utmaningen men också möjligheten. Vi är teamet som håller ihop, samarbetar och löser utmaningar tillsammans. Vi växer med våra kunder och vi växer tillsammans som team. Vi delar med oss av vår kunskap och låter laget gå före jaget. Vi litar på varandra och tror på det vi gör. Vi vet att vi gör skillnad varje dag.
Du förstår att ditt stora engagemang är en viktig del för att både du och teamet ska trivas och lyckas.
Vi erbjuder:
Hos oss värnar vi om våra medarbetare. Vi är en arbetsplats som uppmuntrar en sund balans mellan arbete och fritid. Vårt fokus är att främja allas välmående för en hållbar arbetsplats på lång sikt.
Vi har egna hälsoambassadörer och tillhandahåller ett helt nytt och komplett gym. Som anställd hos oss har du även tillgång till massage. När vi prioriterar medarbetarnas tillväxt, skapar vi en stark och hållbar arbetsmiljö som gynnar både människorna, kunderna och företaget.
Om anställningen:
Arbetstid: Måndag till fredag eftermiddag/kväll
Omfattning: Heltid
Tillträde: Omgående
Lönetyp: Enligt kollektivavtal
Var ligger arbetsplatsen?
Kistingevägen 6
30262 HALMSTAD
Skicka in din ansökan redan idag då vi håller löpande intervjuer och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan ansökningstiden löper ut.
För att ansöka eller om du har frågor angående tjänsten ring eller maila till Sara Hollsten på:

0720-70 88 67sara@halmstaddelivery.se
0720-70 88 67sara@halmstaddelivery.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: sara@halmstaddelivery.se Omfattning
