Terminalarbetare
2025-08-22
Som terminalarbetare kommer du att arbeta hos PostNord på deras lager i Ljungby med de arbetsuppgifter som förekommer hos deras kunder. I stort handlar ditt dagliga arbete om inmatning och sortering, men kan även förekomma andra arbetsuppgifter. All sortering, lastning och lossning sker för hand och detta innebär att tunga lyft förekommer.
Arbetstiderna är 2-skift där arbetstiderna är 06,15-14.,51 för förmiddagsskift och 15,00-24,00 måndag-torsdag 15,00-20,30 fredagar för eftermiddagsskiftet.
Din Profil
Vi ser gärna att du har utbildning på gymnasienivå. Har du tidigare erfarenhet inom lagerarbete är detta meriterande.
Att arbeta i ett team för att nå uppsatta mål är en viktig del i det dagliga arbetet. Du har ett öga för detaljer och kan snabbt bestämma skicket på en vara.
Som person är du nyfiken, lyhörd, ordningsam och positiv. Du är trygg och anpassar dig snabbt till olika arbetsuppgifter, arbetsmiljöer och arbetskamrater. Du är representativ, har en god känsla för service och framför allt besitter du viljan att göra ett bra jobb.
Truckkort är meriterande, glöm inte specificera i din ansökan vilka trucktyper du har.
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Denna anställningen är tidsbegränsad med start i September till ungefär mitten av Januari.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Terminalarbetare".
Detta är ett heltidsjobb.
341 31 LJUNGBY Arbetsplats
Postnord Jobbnummer
9472533