Tentamensvakter
2025-11-12
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Tentamensvakter
Institutionen för marina vetenskaper (https://www.gu.se/marina-vetenskaper)
vid Göteborgs universitet har den mest kompletta miljön för marin vetenskap och marin utbildning i Sverige. Endast ett fåtal liknande organisationer finns i Europa. Med tillgång till unik infrastruktur och med ett brett vetenskapligt kompetensområde som har en tydlig koppling till samhällets behov och utmaningar, bidrar Institutionens verksamhet till nya lösningar på de globala utmaningarna kring havet.
Institutionen för marina vetenskaper bedriver forskning, utbildning och samverkan relaterat till havet och dess resurser. Verksamheten bedrivs i Göteborg, vid forskningsstationerna Kristineberg Center för marin forskning och innovation, Tjärnö marina laboratorium, samt på forskningsfartyget Skagerak. Institutionen har en tvärvetenskaplig bredd som omfattar ämnena marinbiologi, marin kemi, marin geologi, marin kulturvård och oceanografi och forskningsområdet spänner geografiskt från kust till världshav. Våra forskare och studenter har ofta framträdande roller i internationella expeditioner i Antarktis, Arktis och de stora världshaven, men arbetar också i den svenska kustzonen samt i våra nybyggda laboratorier med avancerad utrustning och komplexa analysmetoder. Institutionen har också en bred utbildningspalett med ett kandidatprogram, tre mastersprogram och en forskarutbildning inom det marina området.
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att ansvara för att studenterna vid Institution för marina vetenskaper, Göteborgs universitet utför sina tentamina på ett rättssäkert sätt. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att kontrollera att respektive student är anmäld till aktuell tentamen och har godkänd legitimation, informera om skrivningsregler, dela ut tentamina (tentamensexemplar) och att se till att dessa lämnas in på ett korrekt sätt. Efter skrivningen ingår en del efterarbete enligt tentasamordnarens anvisningar. Vidare ska skrivningsvakten övervaka skrivningen för att upptäcka eventuellt vilseledande beteende. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.Publiceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
För att vara lämplig för anställningen bör du inte vara student vid samma institution där du sitter som skrivningsvakt. Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska och god datorvana. Meriterande är kännedom om digital tentamen, regelverket för examination vid Göteborgs universitet och att känna till universitetets organisation. Du som söker ska vara orädd och principfast samt ha ett serviceinriktat arbetssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom noggrannhet, flexibilitet och samarbetsförmåga
Anställning
Detta är en intermittent anställning (timanställning) med start 2026-01-01 eller enligt överenskommelse t.o.m. 2026-12-31 med placering tills vidare vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborg. Antal arbetstimmar per månad kommer att variera utifrån behov.
Ansökan ska innehålla:
Personligt brev (max en A4)
Meritvärdering
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Olga Khitunolga.khitun@bioenv.gu.se
031 786 37 84
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokandeSå ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-12-03
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
