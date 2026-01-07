Tender Specialist
2026-01-07
Presto hjälper företag och organisationer att skydda sina verksamheter mot brand och olycka. Som medarbetare på Presto är du med och gör skillnad. Vi räddar liv tillsammans med våra kunder.
Om rollen
Som Tender Specialist har du en central och operativ roll i vårt anbuds- och upphandlingsarbete. Du ansvarar för att bevaka, leda, koordinera och samordna upphandlingar och anbud - med fullt ansvar för tidsplan, struktur och leverans.
Du arbetar nationellt med kommuner och myndigheter samt tvärfunktionellt tillsammans med flera av våra affärsområden. Rollen passar dig som trivs med struktur, koordinering och att driva processer från start till mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Bevaka relevanta upphandlingar och anbud nationellt
Leda och koordinera anbudsprocesser med ansvar för tidsplan och leverans
Säkerställa att anbud uppfyller samtliga krav och formalia
Kommunicera med upphandlande myndigheter och hantera frågor/kompletteringar
Strukturera och dokumentera anbudsmaterial samt uppdatera system och mallar
Bidra till förbättring av arbetssätt och rutiner inom anbudsrområdet.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har en stark förmåga att koordinera och hålla deadlines.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av LOU/LUF
Mycket god förmåga att planera, strukturera och driva processer
God samarbetsförmåga och vana att arbeta tvärfunktionellt
Förmåga att hantera flera parallella upphandlingar samtidigt
Mycket god samarbetsförmåga och vana att arbeta tvärfunktionellt
God kommunikationsförmåga i både tal och skrift
Vi erbjuder
Utvecklingsmöjligheter inom en långsiktig och stabil bransch som funnits länge.
Internutbildning via Presto Academy.
Kollektivavtal, kollektivavtalsenliga försäkringar inklusive tjänstepension.
Till din fritid erbjuder vi friskvårdsbidrag via Epassi, rabatterade priser hos SJ, Elite hotels, Scandic, Sats och Nordic Wellness samt tillgång till livsstilsverktyget.
Som medarbetare hos oss får du ta del av rabatter på glasögon och linser via Synotik
Vill du jobba tillsammans med oss?
Vi som jobbar på Presto har olika bakgrund och erfarenhet med en gemensam drivkraft att växa och att arbeta tillsammans som ett lag. Det är kombinationen av våra olikheter som gör oss starka tillsammans. Vi strävar efter att rekrytera medarbetare med olika bakgrund för att spegla samhället och våra kunders mångfald.
Stämmer ovan in på dig? Tveka då inte, skicka in din ansökan idag!
Våra rekryteringsprocesser är kompetensbaserade och vi använder Alva Labs för att säkerställa en fördomsfri rekrytering. Dessa ger oss en indikation på hur väl du matchar rollbeskrivningen. Vi går löpande igenom ansökningarna, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Slutkandidater kommer genomgå en säkerhetsprövning, inklusive belastningsregister, kreditprövning och drogtest.
Tjänsten är heltid, måndag till fredag
Malmö, Göteborg eller Stockholm
Under julen är rekryteringsteamet på julledighet , därför kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan som tidigast i mitten på januari.
Sedan starten 1959 har vi alltid satt säkerheten främst. Det är vilka vi är, det är vad vi gör och det ligger i vårt DNA . Vi har ett ansvar att driva verksamheten på bästa möjliga sätt och vara ett föredöme i vår bransch. Inte bara just nu, utan även för kommande generationer . Årligen servar vi brandskydd och förebygger risker på fler än 75.000 verksamheter och fastigheter Vi återvinner över 70.000 släckare i vår fabrik i Katrineholm och utbildar 100 000 deltagare inom säkerhet. Så ansöker du
